Morawiecki nieobecny na posiedzeniu PiS. Co z jego stowarzyszeniem?

Takie informacje pojawiały się jeszcze przed rozpoczęciem spotkania. Po jego zakończeniu kierownictwo partii zapewniało jednak, że sprawa byłego premiera w ogóle nie była omawiana. Komitet Polityczny zebrał się we wtorek w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Posiedzenie zwołał Jarosław Kaczyński.

Przed spotkaniem: decyzja w sprawie Rozwoju Plus?

Według informacji pojawiających się przed posiedzeniem kierownictwo partii miało zająć się kwestią stowarzyszeń działających wokół polityków PiS. W centrum uwagi znalazł się Rozwój Plus, stowarzyszenie założone w kwietniu przez Mateusza Morawieckiego. – Trzeba w końcu to rozstrzygnąć, zgodnie z zapowiedzią szefa – mówił jeden z członków Komitetu Politycznego, cytowany przez Wirtualną Polskę.

Media informowały, że na spotkaniu może zapaść ostateczna decyzja dotycząca funkcjonowania takich inicjatyw. W planie miała znaleźć się również dyskusja o zapowiadanej przez Jarosława Kaczyńskiego Radzie Ekspertów. – Rzeczywiście, coś w trawie piszczy – mówił z kolei europoseł PiS Jacek Ozdoba.

Bochenek: Kompletnie nie rozmawialiśmy

Po zakończeniu posiedzenia Rafał Bochenek stanowczo zaprzeczył, by temat Rozwoju Plus pojawił się podczas obrad. – Ten temat kompletnie nie stanął na posiedzeniu komitetu – powiedział rzecznik PiS. Później powtórzył to jeszcze raz. – Podczas dzisiejszego spotkania kompletnie nie rozmawialiśmy na ten temat, w związku z tym chciałbym ostudzić emocje. Zresztą te głosowania i decyzje, sposób, w jaki one zapadały, pokazują, że jest jedność jednoznaczna w naszym środowisku politycznym – stwierdził.

Dopytywany, czy stowarzyszenie Morawieckiego może dalej działać, odpowiedział krótko: – W ogóle o tym nie rozmawiano. Jak dodał, wcześniejsze komunikaty partii dotyczące stowarzyszeń pozostają aktualne.

Morawiecki nieobecny

Podczas posiedzenia nie było Mateusza Morawieckiego. Nieobecność byłego premiera szybko stała się jednym z tematów pytań zadawanych po spotkaniu. – Nie, pan premier Mateusz Morawiecki był nieobecny, jak i również kilkunastu naszych parlamentarzystów, ale była to nieobecność usprawiedliwiona, uzgodniona wcześniej, tak jak w przypadku innych parlamentarzystów, którzy nie pojawili się podczas dzisiejszego posiedzenia Komitetu Politycznego, tak że to nie było nic zaskakującego – tłumaczył Bochenek.

Najważniejsza decyzja ogłoszona po posiedzeniu dotyczyła sprawy wyborów w Krakowie. PiS poinformowało, że kandydatem partii na prezydenta miasta będzie Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.

