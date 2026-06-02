Duda przerywa milczenie ws. Zełenskiego. "Zmieniło się jego zachowanie"

Prezydent Karol Nawrocki chce odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. To reakcja na nadanie jednej z jednostek ukraińskiej armii imienia "Bohaterów UPA". Kapituła odznaczenia zbiera się 8 czerwca i wtedy ma zostać poruszony ten temat.

Order Orła Białego nadał Wołodymyrowi Zełenskiemu wiosną 2023 r. prezydent Andrzej Duda. Uzasadnienie brzmiało: "w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka".

Andrzej Duda zabrał głos

Teraz były prezydent zabrał głos w tej sprawie. "Wołodymyr Zełenski otrzymał Order Orła Białego w innym czasie i gdy warunki były inne. Teraz one się zmieniły i zachowanie Wołodymyra Zełenskiego także. I to wyraźnie" – przekazał Andrzej Duda Onetowi.

"Dziś wobec zaistniałych ostatnio faktów decyzja należy do pana prezydenta Nawrockiego. Oczywiście prezydent wysłucha opinii kapituły i z pewnością podejmując decyzję, weźmie pod uwagę wszelkie okoliczności i fakty. A te są różne – nie wszystkie pamiętane, nie wszystkie szerzej znane i nie wszystkie dostrzegane w obecnej atmosferze" – dodał.

Przesłanką odebrania orderu Orła Białego jest stwierdzenie, że do odznaczenia doszło w wyniku wprowadzenia w błąd albo odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu lub odznaczenia.

W skał Kapituły Orderu Orła Białego wchodzi sześć osób. Przewodniczącym z urzędu prezydent jako Wielki Mistrz, a zasiada w niej pięcioro odznaczonych tym orderem: kanclerz Michał Kleiber, sekretarz Zofia Romaszewska oraz Adam Bujak, Wojciech Roszkowski i Bronisław Wildstein. – Kapituła jest organem doradczym, będziemy dyskutować na ten temat, przedstawimy wszystkie argumenty, zobaczymy, czy są jakieś argumenty przeciw. Myślę, że Pan prezydent będzie trzymał się swojego stanowiska –mówi Wirtualnej Polsce jej kanclerz, prof. Michał Kleiber.

