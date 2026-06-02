Poseł PiS: Związek Ukraińców w Polsce powinien mieć odebrane finansowanie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z jednostek ukraińskiej armii imienia "Bohaterów UPA". W odpowiedzi przewodniczący klubu poselskiego Konfederacji Grzegorz Płaczek zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 r.

Mirosław Skórka skrytykował za te plany Karola Nawrockiego i stwierdził, że trudno wyobrazić sobie sytuację, że prezydent, który został "w taki sposób spoliczkowany", przyjedzie do Polski. Skórka przekonywał, że to armia naciskała na Zełenskiego, by uhonorował żołnierzy UPA, gdyż "to są bohaterowie, których oni chcą naśladować".

– To spowoduje, że prezydent Zełenski już nigdy nie przyjedzie do Polski. Trudno wyobrazić sobie sytuację, że prezydent, który został w taki sposób spoliczkowany, do Polski przyjedzie. A to będzie oznaczało, że relacje na poziomie najwyższych przedstawicieli państwa zostaną ucięte w sytuacji, w której Ukraina jest bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa Polski – stwierdził Skórka.

Oburzające słowa Skórki. "Odebrać finansowanie"

Wypowiedź Skórki odbiła się szerokim echem. Jego słowa są szeroko komentowane przez polityków oraz zwykłych internautów. Wyjątkowo ostry wpis zamieścił Dariusz Matecki z PiS.

"Związek Ukraińców w Polsce powinien mieć odebrane całkowicie do zera finansowanie publicznie aż do momentu potępienia OUN i UPA" – napisał polityk.

"No to nie przyjedzie [prezydent Zełenski – red.], co się takiego stanie?" – napisała Anna Maria Żukowska z Lewicy pod nagraniem Skórki.

"Trudno. To zmieńcie prezydenta i przestańcie promować banderyzm" – dodał Tobiasz Bocheński z PiS.

"No to chyba dobrze dla polskiego podatnika – każda taka wizyta kończy się przecież płaceniem na Ukrainę" – dodał Tomasz Sommer, naczelny "Najwyższego Czasu".

