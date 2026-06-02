Zmiany w CPK. Podano termin

W pierwszym etapie odpowiedzialna ona będzie za zakup pociągów pasażerskich dla połączeń dalekobieżnych w standardzie Kolei Dużych Prędkości (KDP) oraz Aero Expressów i Regio Expressów. Następnie zakupiony tabor będzie wynajmowała przewoźnikom, którzy obsłużą m.in. połączenia Warszawy i Łodzi z nowym lotniskiem. Przetargi na zakup pociągów w obu kategoriach spółka planuje ogłosić jeszcze w tym roku.

Ponad 10 mld zł na projekt

Szacowana wartość projektu poolu taborowego oraz centrum utrzymania taboru wyniesie ponad 10,1 mld zł w perspektywie do 2035 roku. Program Wieloletni Centralnego Portu Komunikacyjnego etap II 2024-2032 z grudnia 2024 roku przewiduje, że 1,74 mld zł z tej kwoty będzie pochodzić z emisji obligacji, a reszta z finansowania komercyjnego – opartego o kapitałowe i dłużne instrumenty finansowe, czytamy w komunikacie.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny, przy wsparciu doradcy zewnętrznego EY, rozpoczęła już proces pozyskania finansowania kapitałowego dla projektu zakupu taboru i budowy zaplecza utrzymaniowego. Tzw. teaser inwestycyjny został rozesłany do potencjalnych partnerów finansowych iinstytucji rynku kapitałowego, dodano.

"W ramach Port Polska uruchamiamy spółkę Port Polska.KDP, która będzie mogła wynajmować pociągi przewoźnikom dalekobieżnym i regionalnym. To część strategii spółki ale przede wszystkim realne wyjście naprzeciw potrzebom przewoźników, którym chcemy ułatwić dostęp do najnowocześniejszego taboru, bez kosztów jego zakupu czy wieloletniego serwisu" – powiedział pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek, cytowany w materiale.

Trzy różne kategorie

Spółka taborowa Port Polska.KDP, jest spółką typu ROSCO (ang. Rolling Stock Operating Company), które znane są z działalności wynajmu taboru m.in. w Wielkiej Brytanii i innych krajach Europy Zachodniej. Realizując założenia Programu Wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego, etap II, Port Polska.KDP pozyska tabor trzech kategorii:

– KDP (maksymalna prędkość eksploatacyjna ≥ 320 km/h) – do obsługi połączeń między aglomeracjami;

– Aero Express (prędkość eksploatacyjna: ≥ 200 km/h) – dwusystemowy tabor konwencjonalny, z dostosowanym wnętrzem do potrzeb pasażerów lotniska (do obsługi połączenia Warszawa – nowe lotnisko – Łódź);

– Regio Express (prędkość eksploatacyjna: ≥ 200 km/h) – dwusystemowy tabor konwencjonalny dedykowany połączeniom regionalnym i międzyregionalnym na potrzeby zainteresowanych urzędów marszałkowskich lub ich operatorów, wymieniono.

"W połowie maja przesłaliśmy prośbę o informację (RFI) do producentów taboru pasażerskiego. Chcemy uzyskać jak najszerszy obraz rynku, w tym również od polskich producentów, którzy – mam nadzieję – w konsorcjach przystąpią do przygotowywanych przez nas dwóch postępowań przetargowych. Przetargi na zakup obu typów taboru, czyli KDP i AEX/RE, chcemy uruchomić pod koniec tego roku" – dodał członek zarządu CPK ds. kolei Piotr Rachwalski.

Powstanie spółki taborowej Port Polska.KDP wpisuje się w regulacje UE. W świetle otwarcia rynku kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce po 2030 roku, wraz z wejściem życie przepisów IV Pakietu Kolejowego, pozyskanie finansowania na zakup taboru będzie łatwiejsze z perspektywy spółek typu ROSCO niż przewoźników kolejowych. Może odbyć się również na lepszych warunkach z uwagi na mniejsze ryzyko udzielenia finansowania. W odróżnieniu od przewoźników, spółka wynajmująca tabor nie będzie uzależniona od konieczności wygrania konkursu na obsługę połączeń czy to komercyjnych czy dotowanych, a zakupiony tabor będzie cały czas wykorzystywany przez przewoźników, zakończono w informacji.

