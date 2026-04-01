Przetarg ws. CPK rozstrzygnięty. Wygrała znana firma

Informację podała spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) realizująca inwestycję. Spośród sześciu ofert, które wpłynęły w postępowaniu, Budimex złożył najniższą, opiewającą na blisko 146 mln zł brutto.

Kogo zaproszono do wzięcia udziału w przetargu?

"Postępowanie wykonawcze na realizację prac związanych z budową fundamentów głębokich, tzw. palowaniem pod terminal pasażerski, zostało wszczęte 12 grudnia 2025 r. Do udziału w przetargu zaproszono dziewięć największych firm i konsorcjów, z którymi spółka zawarła umowy ramowe. Termin składania ofert upłynął 20 lutego – wpłynęło ich sześć, wszystkie w zakładanym budżecie. Najkorzystniejszą, a zarazem najniższą ofertę w wysokości 145 952 189,91 zł brutto złożył Budimex" – czytamy w komunikacie.

Prace budowlane związane z fundamentowaniem obejmą wykonanie – przy zastosowaniu różnych technologii – ponad 8194 pali oraz kolumn o długości od 9 do 30 metrów. Łączna długość planowanych elementów wzmocnienia podłoża przekroczy 140 kilometrów. W zakres prac wchodzi wykonanie fundamentów pośrednich, stanowiących podstawę pod konstrukcję przyszłego terminala pasażerskiego.

Podpisanie umowy planowane jest na czerwiec, a rozpoczęcie prac ma nastąpić jeszcze w tym roku. Całość robót palowych potrwa do końca 2027 roku, natomiast odbiór końcowy prac zaplanowano na początek 2028 roku, podkreślono.

Takie przychody uzyskał w ubiegłym roku Budimex

Budimex jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1995 r. i wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2025 r. grupa osiągnęła 9,4 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Centralny Port Komunikacyjny to spółka Skarbu Państwa powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad spółką sprawuje pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Czytaj też:

