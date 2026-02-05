CPK wykłada karty. Tyle miejsc pracy da Port Polska

Natomiast koleje dużych prędkości (KDP) zapewnią pracę dla ok. 2 tys. osób. Wcześniej, podczas budowy, przy projekcie będzie pracować nawet 16-18 tys. osób.

W 2026 roku, wraz z rozpoczęciem budowy lotniska krajowego, prace skupią się na robotach ziemnych, przy których zatrudnienie znajdzie około 2 tys. osób. W kolejnych latach (2027 i 2028) liczba pracowników zaangażowanych w budowę terminala, dróg startowych, dróg kołowania i płyt postojowych będzie dynamicznie rosła (odpowiednio do około 3,5 tysiąca i 6,5 tysiąca osób). W kulminacyjnym momencie budowy lotniska, przypadającym na lata 2029-2030, na placach budowy pracować będzie od 16 do 18 tys. osób – w tym 1,2-1,4 tys. zajmujących się nadzorem budowy, szacuje CPK.

Ponad 35 tys. miejsc pracy już w dniu otwarcia lotniska

"To jest rok symbolicznego wbicia łopaty; rok, w którym zacznie lać się beton na budowie lotniska i to będzie rok, w którym ogłoszone będą najważniejsze postępowania. Realizacja programu inwestycyjnego Port Polska ma przyczynić się do powstania ponad 35 tys. miejsc pracy już w dniu otwarcia nowego lotniska krajowego w 2032 r., w samej części lotniskowej. A koleje dużych prędkości zapewnią pracę ok. 2 tys. osób – na podstawie danych z opracowanego wewnętrznie raportu" – powiedział Czernicki podczas konferencji prasowej.

Spółka zakłada m.in. wykorzystanie potencjału pracowników z tzw. sektorów schyłkowych jak górnictwo, energetyka konwencjonalna, przemysł ciężki, których kompetencje mogą być szybko zaadaptowane do nowoczesnej infrastruktury transportowej. Dodatkowo CPK angażuje się w rozwój systemu edukacji, nawiązując partnerstwa z uczelniami i instytucjami, co ma zapewnić wyspecjalizowaną kadrę dla Portu Polska od początku jego działalności.

"Projekt jest realizowany i mocno przyspieszył. W 2024 r. podpisaliśmy 14 umów inwestycyjnych o wartości ok. 870 mln zł, a w ubiegłym roku to już było 139 umów inwestycyjnych o wartości ponad 4,5 mld zł. To pokazuje, jak bardzo ten projekt jest zaawansowany, jeśli chodzi o umowy inwestycyjne. Jeśli chodzi o postępowania, też znacząco przyspieszyliśmy. 2025 rok to ponad 30 postępowań o wartości 40 mld zł. [...] Bardzo intensyfikujemy prace, aby na tym etapie przygotowania inwestycji rzeczywiście zmobilizować wszystkie siły i środki. W tym roku planujemy 49 postępowań o wartości ok. 40 mld zł. To dwa najbardziej intensywne lata, jeśli chodzi o ogłaszane postępowania [...] o największych wartościach" – powiedział także prezes.

W kolejnych latach to będzie ponad 100 postępowań, ale nie o tak dużej wartości, uzupełnił.

"Stąd podkreślam, że właśnie te lata są kluczowe do tego, aby zaangażować jak największą liczbę wykonawców do przygotowania się do inwestycji" – zaznaczył Czernicki.

Szansa dla polskich podmiotów

Jeśli chodzi o komponent lotniskowy, w tym roku szykowane jest osiem postępowań o wartości powyżej 1 mld zł.

"Przede wszystkim duże roboty ziemne związane z makroniwelacją, z budową infrastruktury lotniskowej w części airside, ale też inwestycje związane z częścią landside. W tych postępowaniach chcemy mieć na uwadze local content. [...] To podejście repolonizacyjne zostało też obronione przed KIO. Mamy potwierdzenie, że tego typu formuła jest jak najbardziej dopuszczalna i przede wszystkim chcemy doceniać wykonawców, podmioty, które mają doświadczenie w Polsce, mają doświadczenie w dużych inwestycjach, ale mają polski personel mówiący po polsku, znający polskie normy i przepisy" – zaznaczył Czernicki.

Zaznaczył, że nie tylko "czempioni" budowlani są adresatami tych postępowań, ale też mniejsze podmioty.

"W komponencie kolejowym ten rok też będzie bardzo ważny. Złożyliśmy już wszystkie wnioski o decyzje lokalizacyjne na odcinku Warszawa-Łódź dla kolei dużych prędkości. Zasady w większości tych postępowań będą w formule 'projektuj i buduj'. Dialog konkurencyjny, który mamy na terminalu [...] jest specyficzny, bo ta infrastruktura jest bardziej technologicznie zaawansowana. Tutaj [na kolei] mamy projekty liniowe i stąd trochę analogicznie, jak to robi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, dzielimy te inwestycje na odcinki i [...] będziemy ogłaszać postępowania. To są nie tylko projekty budowlane, ale mamy tutaj też podstację trakcyjną, system sterowania ruchem, teletechnikę. Wszystkie te aspekty będą przedmiotami postępowań właśnie w tym roku" – wymienił prezes.

Centralny Port Komunikacyjny to spółka Skarbu Państwa powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad spółką sprawuje pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

