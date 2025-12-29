Pierwszy taki przetarg w historii polskiej kolei. CPK ogłasza

Centralny Port Komunikacyjny podkreśla, że to pierwsze takie postępowanie w historii naszego regionu Europy. Do tej prędkości dostosowane zostaną parametry geometryczne i techniczne linii, m.in. pochylenie, promienie łuków, rozjazdy i nowy w Polsce standard sieci trakcyjnej: 25kV prądu zmiennego.

– Dzisiejsze postępowanie zakupowe jest pierwszym w Polsce dotyczącym budowy odcinka linii high speed 350km/h – kolei dużych prędkości, czyli infrastruktury dla prędkości wyższych niż 250 km/h. Od strony transportowej ta inwestycja wprowadzi Polskę do kolejowej pierwszej ligi rozwiniętych krajów świata. Ten dialog konkurencyjny to preludium do kolejnych postępowań dotyczących KDP już w 2026 roku – powiedział członek zarządu CPK ds. kolei Piotr Rachwalski.

350 km/h pociągiem do CPK

Dla porównania, najszybszą trasą w Polsce jest obecnie linia z Warszawy do Gdańska, po której pociągi rozkładowe jeżdżą z prędkością do 200 km/h. Niedługo do 250 km/h przyśpieszą pociągi na Centralnej Magistrali Kolejowej pozwalającej na dojazd z Warszawy do Krakowa i Katowic. Z kolei zasilanie sieci trakcyjnej w Polsce to dziś 3 kV prądu stałego – podano.

– Odcinek KDP z Warszawy do Łodzi jest kręgosłupem projektowanej linii "Y", która docelowo dotrze też m.in. do Sieradza, Kalisza, Wrocławia i Poznania. Ta inwestycja ma ogromne znaczenie transportowe. Jak wynika z Pasażerskiego Modelu Transportowego, tą trasą będzie podróżowało nawet 20 proc. pasażerów kolei dalekobieżnej w Polsce (co najmniej 21 mln ze 111-124 mln podróżnych w 2035 r. według prognozy z PMT) – dodał wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.

Dwa etapy

Postępowanie na budowę pierwszego, 13-kilometrowego odcinka linii nr 85 między Kotowicami a węzłem lotniskowym zostało podzielone na dwa etapy. W pierwszym wykonawcy złożą wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a do drugiego spółka Centralny Port Komunikacyjny, realizująca inwestycje Port Polska, zamierza dopuścić maksymalnie sześciu wykonawców. Wyłoniony podmiot będzie odpowiedzialny zarówno za budowę, jak i prace nad projektem wykonawczym.

