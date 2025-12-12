Wraca sprawa działki pod CPK. Klamka zapadła

Oznacza to, że powierzchnia wróciła do Skarbu Państwa.

Działka jest potrzebna pod budowę linii kolejowej do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Akt notarialny w tej sprawie podpisano w piątek.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie PiS Robert Telus stanowczo zaprzeczył, jakoby miał jakikolwiek związek ze sprzedażą działki w Zabłotni. Jak podkreślił, jego nazwisko i podpis nie pojawiają się w żadnych dokumentach dotyczących tej transakcji, a sama sprawa nigdy nie trafiła na jego biurko.

Polityk zaznaczył również, że wbrew wcześniejszym doniesieniom medialnym działka ta nie znajduje się na terenie planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. "Wbrew pierwotnym, kłamliwym tezom działka ta nie leży w obszarze planowanej budowy CPK, tylko ponad 6 kilometrów od tego obszaru" – oświadczył.

Dyrektor generalny KOWR: Ne ma żadnych dodatkowych deali

Już w czwartek podpisanie aktu notarialnego ws. odkupu działki zapowiedział w Polsat News dyrektor generalny KOWR Henryk Smolarz. Jak podkreślił. dotychczasowy właściciel nieruchomości, Piotr Wielgomas, nie otrzymał propozycji zakupu żadnej innej ziemi w zamian za przekazanie państwu terenu potrzebnego pod inwestycję. Dyrektor zaznaczył, nie istnieją żadne dodatkowe ustalenia poza samą transakcją odkupu. – Nie ma tutaj żadnych dodatkowych deali. Nie jest to w interesie Skarbu Państwa ani KOWR – powiedział.

Smolarz przypomniał również, że każda sprzedaż ziemi z zasobu rolnego Skarbu Państwa wymaga zgody ministra rolnictwa. KOWR obecnie zbywa wyłącznie te nieruchomości, które nie mają znaczenia dla poprawy struktury agrarnej, głównie niewielkie działki o powierzchni kilkunastu arów.

KOWR poinformował, że po podpisaniu aktu notarialnego przedstawi oficjalne oświadczenie dotyczące szczegółów operacji. Smolarz już w listopadzie deklarował, że działka ma zostać odkupiona za pierwotną cenę 22,76 mln zł. Prezes CPK Filip Czernicki ocenił, że działka trafi do spółki kilka tygodni po podpisaniu aktu notarialnego przez KOWR.