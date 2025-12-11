"Nie ma żadnych deali". KOWR ujawnia kulisy odkupu działki pod CPK

Informację tę przekazał w czwartek w Polsat News dyrektor generalny KOWR Henryk Smolarz.

"Wielgomas nie otrzymał propozycji zakupu żadnej innej ziemi"

Smolarz podkreślił, że dotychczasowy właściciel nieruchomości, Piotr Wielgomas, nie otrzymał propozycji zakupu żadnej innej ziemi w zamian za przekazanie państwu terenu potrzebnego pod inwestycję. Jak zaznaczył, nie istnieją żadne dodatkowe ustalenia poza samą transakcją odkupu. – Nie ma tutaj żadnych dodatkowych deali. Nie jest to w interesie Skarbu Państwa ani KOWR – powiedział.

Dyrektor przypomniał również, że każda sprzedaż ziemi z zasobu rolnego Skarbu Państwa wymaga zgody ministra rolnictwa. KOWR obecnie zbywa wyłącznie te nieruchomości, które nie mają znaczenia dla poprawy struktury agrarnej, głównie niewielkie działki o powierzchni kilkunastu arów. Inne transakcje mogą być realizowane jedynie na wniosek dzierżawców i po uzyskaniu pozytywnych opinii rad społecznych oraz organizacji rolniczych. Jednocześnie we wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji zakładającej wstrzymanie sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa do 30 kwietnia 2036 roku.

Będzie oficjalne oświadczenie

KOWR poinformował, że po podpisaniu aktu notarialnego przedstawi oficjalne oświadczenie dotyczące szczegółów operacji. Smolarz już w listopadzie deklarował, że działka ma zostać odkupiona za pierwotną cenę 22,76 mln zł. Jednocześnie minister rolnictwa Stefan Krajewski przekazał, że do prokuratury trafiły dwa zawiadomienia w sprawie możliwych nieprawidłowości przy pierwotnej sprzedaży. W ramach działań porządkowych w KOWR odwołano również dwie osoby odpowiedzialne za procedowanie transakcji.

Prezes CPK Filip Czernicki ocenił, że działka trafi do spółki kilka tygodni po podpisaniu aktu notarialnego przez KOWR.

Czytaj też:

Nowe doniesienia ws. afery CPK. "Dwa razy spotkali się z Horałą"Czytaj też:

Są pierwsze ustalenia kontroli ws. działki pod CPK. Minister ujawnia