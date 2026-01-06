InPost zmieni właściciela? Niespodziewana propozycja

W poniedziałek InPost poinformował o otrzymaniu wstępnej oferty przejęcia wszystkich akcji spółki. Koncern przekazał, że powołał specjalny zespół składający się z członków rady nadzorczej oraz zarządu, którego zadaniem będzie szczegółowa analiza wszystkich aspektów potencjalnej transakcji.

Firma założona przez Rafała Brzoskę podkreśliła, że przy podejmowaniu decyzji uwzględnione zostaną interesy zarówno spółki, jak i jej interesariuszy. Zaznaczono, że na obecnym etapie nie ma pewności, czy rozmowy doprowadzą do zawarcia transakcji. W poniedziałkowym komunikacie InPost nie podał informacji, kto złożył propozycję kupna akcji.

Kto może przejąć InPost?

Według doniesień brytyjskiego Sky News, ofertę przejęcia polskiej firmy logistycznej złożyło konsorcjum, na którego czele stoi fundusz będący obecnie mniejszościowym udziałowcem InPostu. Chodzi o Advent International, który zainwestował w InPost w 2017 r., a następnie sprzedał część swoich udziałów czeskiej firmie inwestycyjnej PPF.

Jak zauważył portal Business Insider, w reakcji na te doniesienia kurs akcji InPostu wzrósł o ok. 20 proc., osiągając kapitalizację rynkową na poziomie 5,8 mld euro. Największym akcjonariuszem spółki jest PPF Group z pakietem 28,75 proc. Na drugim miejscu znajduje się A&R Investments, czyli wehikuł inwestycyjny założyciela InPostu Rafała Brzoski, który posiada 12,49 proc. akcji. Trzecim co do wielkości udziałowcem jest Advent International Corporation z pakietem 10,98 proc., a czwartym GIC Private Limited z 5,05 proc. Poniżej progu 5 proc. znajdują się m.in. pakiety akcji należące do polskich funduszy inwestycyjnych.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założona w 1999 r. przez Rafała Brzoskę firma posiada sieć paczkomatów, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

Obecnie InPost dysponuje siecią blisko 90 tys. punktów OOH w całej Europie, w tym niemal 57 tys. maszyn paczkomat. W samej Polsce urządzeń jest ponad 28 tys.

Czytaj też:

InPost współpracuje z gigantem. Ofensywa w dużym kraju