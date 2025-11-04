Pierwszy taki ruch InPostu. Chodzi o paczkomaty

Grupa InPost wprowadza paczkomaty do nowego typu lokalizacji. W ramach współpracy z BNP Paribas maszyny zostaną zainstalowane w strefach całodobowych Centrów Klienta banku. Początkowo urządzenia trafią do placówek w sześciu miastach: Warszawie, Krakowie, Białymstoku, Gdyni, Opolu i Kutnie.

Nowe lokalizacje wpisują się w strategię Grupy InPost, której celem jest maksymalne zwiększenie dostępności sieci out-of-home (OOH). Paczkomaty są już dostępne m.in. na lotniskach, w szpitalach, kampusach akademickich, a także w centrach handlowych. Teraz pojawią się również w bankach – w strefach monitorowanych i dostępnych przez 24 godziny na dobę, jak wskazano w komunikacie.

InPost: Otwieramy się na nowe kierunki rozwoju

"Ten projekt to dla InPost naturalne uzupełnienie naszej sieci o dodatkowe punkty, tak by być jeszcze bliżej klientów. Współpraca z Bankiem BNP Paribas to przykład, jak poprzez synergię różnych usług możemy tworzyć jeszcze wygodniejsze i bardziej dostępne rozwiązania. Budujemy sieć punktów out of home (OOH) z myślą o codziennych potrzebach użytkowników i nieustannie otwieramy się na nowe kierunki rozwoju" – skomentował dyrektor Biura Ekspansji i Rozstawień Waldemar Brzoska, cytowany w materiale.

Zgodnie z planem, w pierwszym etapie paczkomaty zostaną uruchomione w ośmiu placówkach. W kolejnych miesiącach współpraca ma zostać rozszerzona o nowe lokalizacje.

Obecnie InPost dysponuje siecią blisko 90 000 punktów OOH w całej Europie, w tym niemal 57 000 maszyn paczkomat. W samej Polsce urządzeń jest ponad 28 000.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założona w 1999 roku przez Rafała Brzoskę firma posiada sieć paczkomatów, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce. W styczniu 2021 roku InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

