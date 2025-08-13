Nowa funkcja paczkomatów. Brzoska ogłasza wielką rewolucję

Założyciel InPost Rafa l Brzoska poinformował w środę za pośrednictwem mediów społecznościowych, że jego firma rusza z nową inicjatywą. To bez wątpienia prawdziwa rewolucja. Od dziś paczkomaty nie będą służyły już jedynie do odbioru i nadawania paczek. Będą również służyły do ratowania życia. Dosłownie. Pojawią się w nich defibrylatory.

Rafał Brzoska ogłasza: Paczkomaty będą mogły uratować życie

"Paczkomat®, który może uratować życie. InPost – lider innowacji, troszczący się nie tylko o swoich klientów, ale o całe społeczeństwo i (przypomnę) płacący rekordowe podatki w Polsce – buduje sieć tysięcy AED" – napisał na platformie X Rafał Brzoska.

Biznesmen zauważył, że w Polsce co roku ponad 40 tysięcy osób doznaje nagłego zatrzymania krążenia. Dzięki AED, podkreślił, użytemu w ciągu kilku godzin można uratować nawet 70 proc. z nich. "Urządzenia są proste w obsłudze – prowadzą krok po kroku dzięki komendom głosowym" – wskazał.

Kończąc swój wpis Brzoska podkreślił, że firma zacznie od "białych plam", a więc miejsc gdzie dziś nie ma defibrylatorów. "Pierwsze 100 stacji Helpbox 365 właśnie instalujemy – dostępne 24/7 w miastach i na wsiach – kolejne sami wskażecie gdzie są najbardziej potrzebne" – podsumował.

Grupa InPost

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założona w 1999 roku przez Rafała Brzoskę firma posiada sieć Paczkomatów, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam. W czerwcu tego roku firma podpisała umowę z Grupą Debenhams – brytyjskim potentatem w handlu e-commerce.

Czytaj też:

Brzoska: Głupota? Pazerność? Koniec KPOCzytaj też:

"Lista wstydu". Niemiecki koncern nie płaci w Polsce CITCzytaj też:

Ekościema pod lupą UOKiK. Duże firmy kurierskie z zarzutami greenwashingu