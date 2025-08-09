Brzoska: Głupota? Pazerność? Koniec KPO

Na rządowej stronie Krajowego Planu Odbudowy opublikowano interaktywną mapę, która ujawniła, że część firm otrzymała dotacje na dość zaskakujące cele, takie jak jachty, meble, sauny, solarium, wirtualne strzelnice czy platformę do gry w brydża. Sprawa wywołała wielką polityczną burzę, ponieważ unijne fundusze miały wspierać polskie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza z branż HoReCa (hotele, gastronomia, catering), które szczególnie dotknęła pandemia COVID-19. Wiele z inwestycji budzi wątpliwości. Podobnie jak wiele z uzasadnień projektów, które można znaleźć w sieci. W kilku przypadkach wnioskodawcy nie podali opisu inwestycji, wpisując jedynie... swoje imię i nazwisko.

"KPO = Koniec Programu Odbudowy. Z głupoty? Z pośpiechu? Z ludzkiej pazerności? Z braku procesu i zasobów ludzkich do sprawnej oceny merytorycznej wniosków i odsiania plewów od dobrego ziarna? Żal, że tak ważny dla Polski i polskiej gospodarki i inwestycji program kończy w taki sposób – bo chyba nikt nie ma już wątpliwości, że to KONIEC…" – czytamy we wpisie Rafał Brzoski, szefa firmy InPost.

Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała w piątek, że podjęła z urzędu czynności sprawdzające w związku z doniesieniami medialnym dotyczącymi nieprawidłowości w udzielaniu dotacji z Krajowego Planu Odbudowy.

Zareagował m.in. premier Donald Tusk oraz minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, którzy zapowiedzieli kontrole i oświadczyli, że nie zaakceptują żadnego marnowania środków z KPO.

"Nie chcę środków na sauny, solaria i ekspresy". Nawrocki o aferze KPO

Do sprawy odniósł się także prezydent Karol Nawrocki podczas piątkowej wizyty w Kolbuszowej na Podkarpaciu, gdzie podpisał inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy w sprawie zerowego PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci.

– Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, bowiem dowiedzieliśmy się, jak środki finansowe z KPO zostały rozdysponowane w Polsce – powiedział.

– Ja nie chcę środków finansowych w imieniu 10,5 miliona Polaków, którzy wybrali "Plan 21" na sauny, solaria i ekspresy. Ja chcę środków finansowych dla polskich rodzin – mówił.

