"Szukali form rozszerzenia działalności". Karnowski komentuje sprawę KPO

Sprawa ujrzała światło dzienne dzięki stronie rządowej dotyczącej dofinansowań. Dostępna jest na niej mapka z zaznaczonymi miejscowościami, gdzie popłynęły pieniądze. Istnieje możliwość rozwinięcia informacji przy każdym z dofinansowanych projektów.
"Koalicjanci z Polski 2050 nieoficjalnie zwracają uwagę, że za Departament Programów Regionalnych odpowiada wiceminister z Koalicji Obywatelskiej. To Jacek Karnowski ma odpowiadać za inwestycje finansowane ze środków KPO skierowanych do branży HoReCa" – wskazał dziennikarz Wirtualnej Polski Michał Wróblewski.
Karnowski zapewnia, że wszystko będzie zweryfikowane
Karnowski opublikował wpis. "Sytuacja mikroprzedsiębiorców branży turystycznej była dramatyczna po Covidzie. Szukali i szukają różnych form rozszerzenia działalności, co nierzadko jest dla nich warunkiem przetrwania. Pandemia bardzo wyraźnie i boleśnie pokazała, że postawienie na jeden rodzaj działalności może być bardzo ryzykowne w sytuacji kolejnego kryzysu. Program HoReCa z KPO, który został przygotowany w 2022 roku jest odpowiedzią na te potrzeby. Zapytajcie Państwo tych przedsiębiorców, jak rozpaczliwie szukali możliwości kontynuowania swojej działalności" – napisał w oświadczeniu opublikowanym na platformie X.
"Każdy program, każda refundacja muszą być zgodne z założeniami i skontrolowane. Program zakłada wypłatę środków właśnie po realizacji projektów i po kontroli. Do tej pory wypłacono poniżej 10 proc. wartości całego programu HoReCa" – dodał były prezydent Sopotu.
Zapewnił, że "ani złotówka nie zostanie wypłacona na wyposażenie czy inwestycje, które nie są zgodne z programem i nie służą prowadzeniu działalności w branży turystycznej przez tych przedsiębiorców. Jeśli doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości u operatorów obsługujących program, zostanie to wyjaśnione".
