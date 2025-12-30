Nowy zakaz cofnięty w ostatniej chwili. Miał wejść w życie 1 stycznia

Zakaz sprzedaży jednorazowych kubków zawierających plastik, który miał wejść w życie 1 stycznia 2026 roku, został przełożony w ostatniej chwili.

We wtorek (30 grudnia) w Dzienniku Urzędowym opublikowano decyzję o przesunięciu obowiązywania zakazu stosowania jednorazowych kubków plastikowych o cztery lata – na 2030 rok.

Kubki jednorazowe zostają. Przynajmniej na razie

W praktyce istniejące zapasy tych kubków będą mogły być wykorzystywane przez dodatkowe 12 miesięcy okresu przejściowego. To więcej niż pierwotnie planowany 6-miesięczny okres przejściowy.

W decyzji wskazano również, że w 2028 roku zostanie sporządzony raport z badań nad postępem w zastępowaniu jednorazowych kubków bardziej przyjaznymi dla środowiska alternatywami, zanim zakaz wejdzie w życie.

Maksymalna zawartość plastiku

Obecnie, od 2024 roku, przepisy dotyczące ochrony środowiska ustalają maksymalną zawartość plastiku w tego typu kubkach na poziomie 8 proc., w porównaniu do 15 proc. do 2022 roku.

Pod koniec ubiegłego roku francuska Dyrekcja Generalna ds. Polityki Konkurencji, Spraw Konsumenta i Zwalczania Oszustw (DGCCRF) podała, że jedna na pięć firm naruszyła zakaz sprzedaży lub udostępniania niektórych jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych, które mogą być szkodliwe dla zdrowia i środowiska.

