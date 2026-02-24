Banderowskie flagi w Radzie Najwyższej Ukrainy podczas przemówienia Czarzastego

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wygłosił przemówienie w Radzie Najwyższej Ukrainy. Jak się okazało, niewykluczone, że nie dopilnowano w całości ważnych kwestii dotyczących flag.

Czarzasty: Sława Ukrainie!

Fragment nagrania, które opublikował w sieci poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki pokazuje, że gdy w ukraińskim parlamencie przemawiała osoba sprawująca drugi urząd w państwie na sali były... banderowskie flagi. Należy zaznaczyć, że przytłaczająca większość deputowanych miała w ławach flagi Ukrainy i Unii Europejskiej. Na zbliżeniu widać jednak osoby, które ustawiły na pulpitach również czerwono-czarne flagi banderowskie.

Na sali banderowskie flagi

Całość nagrania dostępna na kanale YouTube Sejmu także potwierdza obecność tych flag. Widzimy je m.in. w czwartej, piątej minucie nagrania i pod sam koniec, kiedy polityk mówi "z całą mocą mówię dzisiaj waszemu walczącemu narodowi – Sława Ukrainie". Na te słowa polityka Lewicy zgromadzeni na sali deputowani wstali i zareagowali oklaskami.

"To prawda, że tam dzisiaj stały banderowskie flagi, kiedy Czarzasty krzyczał to hasło?" – zapytał poseł w poście opublikowanym na platformie X.

twitter

Marszałek Sejmu: Wejdziecie do Unii Europejskiej

Czarzasty przybył z wizytą do ukraińskiej stolicy w poniedziałek (23 lutego), w przeddzień czwartej rocznicy rosyjskiej inwazji – podała w komunikacie Kancelaria Sejmu.

Na konferencji prasowej po spotkaniu z Zełenskim marszałek poinformował, że rozmawiali przede wszystkim o integracji Ukrainy z Unią Europejską i polskim wsparciu dla Kijowa. – Bezpieczeństwo Ukrainy wzmocni się, kiedy ten kraj wejdzie do UE i dlatego Polska będzie pomagała w procesie integracji – podkreślił.

Na konferencji prasowej w Kijowie Włodzimierz Czarzasty powiedział – z kontekstu wypowiedzi wynika, że w imieniu Polaków – "pomożemy wam w wejściu do Unii Europejskiej". – Wejdziecie do Unii Europejskiej. To jest nowina, którą przywożę w imieniu całej demokratycznej Europy – wyraził swoją opinię.

"Komuch Czarzasty pojechał do Kijowa i w imieniu Polski oświadczył, że Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej.Skoro Polaków o zdanie nie pyta, to won do Rady Najwyższej Ukrainy a nie polskiego Sejmu – tam jego miejsce" – skomentowała europoseł Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik.

