"Niech pan się nie boi". Czarzasty pisze do prezydenta

Swój apel do Karola Nawrockiego oraz informację o piśmie do niego Włodzimierz Czarzasty przekazał w środę podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Czarzasty apeluje do Nawrockiego: Niech pan podejmie decyzję

– Panie prezydencie, niech pan nie gra Polską. Jest pan, mówi pan, odważnym człowiekiem. Niech pan się nie zasłania panem Święczkowskim [...]. Niech pan podejmie decyzję, niech pan się nie boi, niech pan się zachowa tak, jak trzeba – mówił do prezydenta marszałek Sejmu.

Dalej polityk poinformował o tym, że dziś skieruje do głowy państwa pismo. Zacytował też jego treść. Zwrócił się w nim o "niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających przystąpienie do sprawowania mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez osoby wybrane przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej".

– Panie prezydencie, odwagi życzę. Niech pan podejmie decyzję. Niech pan się zachowa, jak trzeba. Czekam na pana decyzję – podsumował Czarzasty.

Wątpliwości prezydenta ws. wyboru sędziów TK

Przypomnijmy, że pismo w tej samej sprawie jeszcze dziś prezydent ma skierować do marszałka Sejmu. Informację o tym przekazał rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz. Podkreślił przy tym, że „jest kilka wątpliwości, które trzeba rozstrzygnąć od strony formalno-prawnej”. – Wątpliwości budzi krótki tryb na zgłoszenie kandydatów do TK i to pan prezydent chce wyjaśnić – wyjaśnił. Zaznaczył, że „prezydent jest świadom tego, że sędziowie TK zostali wybrani przez Sejm”.

Sejm w piątek wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wszyscy zostali zgłoszeni formalnie przez Prezydium Sejmu, a faktycznie przez kluby wchodzące w skład koalicji rządowej. Na sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostali wybrani: sędzia Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda (cała trójka rekomendowana przez KO), Anna Korwin-Piotrowska (rekomendowana przez Lewicę), Dariusz Szostek (rekomendowany przez Polskę 2050) oraz Magdalena Bentkowska (rekomendowana przez PSL).

