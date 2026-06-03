"To, co zrobili Ukraińcy, jest niedobre". Czarzasty: Potępiam tę decyzję

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ocenił, że "to, co zrobili Ukraińcy, jest niedobre".

– Potępiam tę decyzję. Jestem z niej niezadowolony. Uważam, że jest to decyzja nierozsądna i uważam, że jest to decyzja, która nie powinna mieć miejsca – powiedział w TOK FM.

Odnosząc się do Orderu Orła Białego, lider Nowej Lewicy stwierdził, że "dystans, przede wszystkim dystans".

– Ja tylko przypomnę, to są rzeczy nieporównywalne, ale przypomnę, Schroeder ma Order Orła Białego. Schroeder jest ortodoksyjnym zwolennikiem Putina, nie znam stanowiska pana Nawrockiego w tej sprawie. Mussolini ma Order Orła Białego. Nie zabraliśmy mu. (…) Kawalerem orderu Orła Białego jest pan Stanisław Dziwisz, tak. Proszę państwa, nie chcę być złośliwy, ale myślę, że jedynym elementem kawalera orderu Orła Białego, jeżeli chodzi o Dziwisza, jest kawaler. Po prostu miejmy do tego wszystkiego dystans – mówił Włodzimierz Czarzasty.

Jednostka "Bohaterów UPA". Szokująca decyzja Zełenskiego

W ubiegłą środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA".

W wydanym dekrecie ogłosił, że nadał imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy. Wyjaśnił, że uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

Po decyzji Wołodymyra Zełenskiego, przewodniczący klubu Konfederacji, Grzegorz Płaczek, zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

Prezydent Karol Nawrocki w piątek poinformował, że "bardzo poważnie odniosłem się do apelu narodu polskiego i pana posła Grzegorza Płaczka".

– 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego – przekazał Karol Nawrocki.

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