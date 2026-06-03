50 milionów na "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe". Cienkowska ogłasza

"50 mln zł z EEA and Norway Grants i budżetu państwa trafi na realizację III edycji projektu »Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe«. To inwestycja nie tylko w ochronę dziedzictwa i edukację historyczną, ale także w lokalne społeczności w całej Polsce. Wiele śladów wielokulturowej historii naszego kraju znajduje się właśnie w mniejszych miejscowościach, gdzie pamięć wymaga dziś szczególnej troski i zaangażowania mieszkańców" – przekazała na platformie X minister kultury Marta Cienkowska.

"Projekt będzie rozwijał nowoczesne działania edukacyjne i cyfrowe, wzmacniając kompetencje potrzebne do rozpoznawania dezinformacji i budowania świadomego społeczeństwa. To inwestycja w kulturę, pamięć i ludzi" – przekonywała.

"Zabraliście 180 milionów zł na Muzeum Rzezi Wołyńskiej w Chełmie" – przypomniał poseł Janusz Kowalski. O co chodzi? W listopadzie 2023 r. miasto Chełm (woj. lubelskie) otrzymało 180 mln zł dotacji na budowę muzeum. W styczniu 2024 r. ówczesny minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz tę dotację cofnął. Placówka zaskarżyła decyzję. Sąd Okręgowy w Lublinie zdecydował, że nie znajduje podstawy prawnej do rozpatrywanie sprawy. Decyzję tę podtrzymał Sąd Administracyjny.

"Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe"

"Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe" to projekt realizowany w ramach środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z siedmioma partnerami z Polski i Norwegii, wśród których znalazł się Żydowski Instytut Historyczny.

Jak czytamy na stronie instytutu, "priorytetem jest edukacja historyczna i kulturowa jako narzędzia zwalczania antysemityzmu, uprzedzeń oraz budowania demokratycznego społeczeństwa opartego na szacunku i otwartości". W ramach projektu ma się odbyć m.in. Marsz Pamięci oraz spotkania z udziałem przedstawicieli ŻIH i wizyty studyjne.

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