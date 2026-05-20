Rząd odebrał pieniądze na muzeum ofiar rzezi wołyńskiej. Sąd podtrzymał tę decyzję

"Skandaliczna decyzja rządu @donaldtusk. Odebrano 180 milionów, które miały być przeznaczone na Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej" – informuje Stowarzyszenie "Wspólnota i Pamięć".

Jak czytamy we wpisie organizacji, w listopadzie 2023 roku miasto Chełm otrzymało 180 milionów złotych dotacji na budowę muzeum. W styczniu 2024 roku nowy minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz tę dotację cofnął. Placówka zaskarżyła decyzję.

Sąd Okręgowy w Lublinie zdecydował, że rozpatrywanie sprawy przed sądem nie znajduje podstawy prawnej. Decyzja o przyznaniu dotacji ma bowiem charakter administracyjny i nie można jej rozpatrywać tak jak umowy cywilnej. Decyzję SO podtrzymał tydzień temu lubelski Sąd Administracyjny. Wyrok jest prawomocny. Oznacza to, że muzeum nie otrzyma przyznanych przez ówczesnego ministra kultury Piotra Glińskiego pieniędzy.

"Rząd znajduje pieniądze na wiele spraw, ale żałuje ich dla pamięci ofiar ukraińskiego ludobójstwa. Kiedy w końcu ta kwestia znajdzie się wśród priorytetów polskich władz?" – pyta stowarzyszenie w poście na platformie X.

twitter

Muzeum ofiar rzezi wołyńskiej

Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej ma pełnić funkcję zarówno miejsca upamiętnienia, jak i ośrodka edukacyjnego. Jego działalność ma koncentrować się na dokumentowaniu wydarzeń z lat 40. XX wieku na Kresach Wschodnich, w tym poprzez gromadzenie relacji świadków, archiwaliów i eksponatów.

Z informacji zawartych na stronie Muzeum można dowiedzieć się, że instytucja ma opierać się na trzech filarach: pamięci, edukacji i pojednaniu. Oprócz działalności wystawienniczej planowane są lekcje, warsztaty i programy edukacyjne kierowane do młodzieży i dorosłych.

Pod koniec marca tego roku list intencyjny w sprawie powołania muzeum podpisali prezydent miasta Chełma Jakub Banaszek oraz wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Placówka ma funkcjonować jako filia Muzeum Wojska Polskiego. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2027 rok.

Czytaj też:

Środa przyznaje rację Michnikowi ws. Wołynia. "I my niewinni nie jesteśmy"Czytaj też:

Ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej. Odkryto nieznaną zbiorową mogiłę