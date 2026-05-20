"Odpowiedź będzie druzgocąca". Rutte ostrzega Rosję

Niedawno Białoruś rozpoczęła testowe manewry związane z wykorzystaniem broni jądrowej. Ćwiczenia nuklearne są prowadzone we współpracy z Rosją. Resort obrony Białorusi wskazał, że celem ćwiczeń jest zwiększenie gotowości białoruskiej armii do użycia broni jądrowej i wsparcia nuklearnego, a także podniesienie poziomu wyszkolenia kadr oraz sprawdzenie gotowości uzbrojenia, sprzętu bojowego i specjalistycznego do realizacji zadań. Strona ukraińska twierdzi, że prawdziwym celem jest weście Białorusi do wojny.

Rutte ostrzega Rosję

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ostrzegał Rosję przed próbą użycia broni jądrowej wobec Ukrainy. Jego słowa padły na konferencji prasowej w Brukseli w przeddzień spotkania szefów ministerstw spraw zagranicznych państw członkowskich Sojuszu w Helsingborgu (Szwecja).

– Wiedzą, że jeśli to się stanie, odpowiedź będzie druzgocąca – powiedział. Rutte zaznaczył również, że NATO stale monitoruje to, co dzieje się na Białorusi.

Rosyjska broń jądrowa na Białorusi

W marcu 2023 r. prezydent Rosji Władimir Putin potwierdził przekazanie Białorusi jednego Iskandera OTRK, będącego potencjalnym nośnikiem broni jądrowej. Poinformował wówczas, że budowa magazynu broni jądrowej na Białorusi zakończy się w lipcu 2023 r. Późniejsze doniesienia potwierdziły, że broń jądrowa na Białorusi została umieszczona w pobliżu granicy z Polską.

W lipcu 2023. białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenka przekazał, że na Białoruś przybyła większość broni jądrowej, którą Rosja planowała przenieść na terytorium jego kraju. Białoruś nie ma swojej broni jądrowej od początku lat 90., kiedy to po uzyskaniu niepodległości po rozpadzie Związku Radzieckiego zgodziła się przekazać ją Federacji Rosyjskiej.

