"Żadnych adopcji homoseksualnych". Konfederacja składa projekt ustawy

Ugrupowanie tłumaczy, że to reakcja na rozpoczęcie w Polsce transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw osób tej samej płci. O złożeniu projektu poinformował w środę wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. – Składamy w Sejmie projekt ustawy o zakazie adopcji homoseksualnych – napisał na platformie X.

Bosak: Potrzebujemy jasnych przepisów chroniących dzieci

Bosak przekonuje, że obecnie w polskim prawie nie istnieje jednoznaczny zakaz adopcji przez osoby pozostające w relacjach jednopłciowych. – Mało kto wie, że obecnie w polskim prawie nie ma takiego zakazu. Do tej pory nie był potrzebny, bo sprawa była oczywista. Teraz już oczywista nie jest – stwierdził Bosak.

Lider Konfederacji uderzył również w rząd Donalda Tuska i unijne instytucje. – Rząd Donalda Tuska wbrew Konstytucji rejestruje zagraniczne "małżeństwa" homoseksualne, a TSUE wymusza realizowanie lewicowej agendy ideologicznej – napisał. Bosak dodał, że potrzebne są jasne przepisy chroniące dzieci. – Uregulujmy jednoznacznie tę kwestię raz na zawsze: żadnych adopcji przez formalne i nieformalne związki homoseksualne – podkreślił.

Co dokładnie zakłada projekt ustawy?

Projekt złożony przez Konfederację przewiduje nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego poprzez dodanie nowego artykułu pod nazwą "Negatywne przesłanki przysposobienia". Zgodnie z propozycją Konfederacji dziecka nie mogłaby adoptować osoba, która:

pozostaje w małżeństwie z osobą tej samej płci zawartym zgodnie z prawem innego państwa,

pozostaje w innym zarejestrowanym związku jednopłciowym wywołującym skutki podobne do małżeństwa,

pozostaje we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci.

Zakaz miałby obejmować zarówno adopcję wspólną, jak i przysposobienie dziecka małżonka. Projekt zakłada także, że nowe przepisy obejmą postępowania adopcyjne już rozpoczęte, ale jeszcze niezakończone. Ustawa miałaby wejść w życie w dniu ogłoszenia.

Trzaskowski rozpoczął transkrypcje "małżeństw" jednopłciowych

Projekt Konfederacji pojawia się kilka dni po decyzji władz Warszawy o rozpoczęciu transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw osób tej samej płci. 12 maja prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że stołeczny Urząd Stanu Cywilnego będzie dokonywał takich transkrypcji w oparciu o wyrok TSUE z listopada 2025 roku oraz orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W ubiegły czwartek poinformował, że wykonano już pierwszą taką transkrypcję. Prezydent Warszawy zapowiedział również szybkie rozpatrywanie kolejnych wniosków.

