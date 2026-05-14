Koniec kobiety i mężczyzny w akcie małżeństwa. Kierwiński: To będzie system wybieralny

Największe emocje wywołuje jednak ujawniona przez niego zmiana w formularzu dokumentu. Zamiast oddzielnych rubryk "kobieta" i "mężczyzna" pojawi się wspólny zapis "mężczyzna/kobieta". – To będzie system wybieralny – dana osoba będzie wskazywać, czy jest kobietą, czy mężczyzną – powiedział Kierwiński w programie "Graffiti" w Polsat News.

Kierwiński ujawnia szczegóły zmian

Szef MSWiA poinformował, że rozporządzenie dotyczące nowych wzorów aktów małżeństwa jest już na finiszu prac i trafi do podpisu po krótkich konsultacjach międzyresortowych. – Szybko. Mam na myśli perspektywę kilku najbliższych dni – powiedział pytany o termin podpisania dokumentu. Minister zdradził również kulisy rozmów prowadzonych wewnątrz rządu. Jak przyznał, początkowo rozważano wprowadzenie do dokumentów określeń "małżonek numer jeden" i "małżonek numer dwa". – Pierwszy pomysł był taki, żeby pojawiły się rubryki „małżonek numer jeden” i „małżonek numer dwa”. Uważaliśmy, że to nie jest najlepsze rozwiązanie – mówił Kierwiński.

Jak dodał, po rozmowach z ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim zdecydowano się na wariant z możliwością wyboru oznaczenia płci przez osobę wpisywaną do aktu. W Polsat News minister został również zapytany, czy nowe przepisy mogą otworzyć drogę do dalszego zrównywania praw związków jednopłciowych z małżeństwami heteroseksualnymi. – Koalicja 15 października będzie przestrzegać wyroku sądu – odpowiedział. Jednocześnie nie wykluczył kolejnych zmian prawnych w przyszłości. – Na przestrzeni najbliższych lat oczywiście, że pewnie będzie trzeba nowelizować prawo, a to będzie zależało od tego, jaki będzie rząd – zaznaczył.

Tusk: Państwo nie zdawało egzaminu

Kilka dni temu premier Donald Tusk podczas posiedzenia rządu podkreślał, że Polska ma obowiązek wykonywać wyroki TSUE oraz polskich sądów administracyjnych. – Mamy dzisiaj kwestię praworządności i przestrzegania prawa – zobowiązaliśmy się, by przestrzegać wyroków sądów europejskich oraz polskich – powiedział premier.

Tusk mówił także o sytuacji osób homoseksualnych w Polsce. – Chciałbym przeprosić tych, którzy przez długie lata czuli się odrzucani i upokarzani. Państwo nie zdawało tu egzaminu – stwierdził. Premier zobowiązał ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego oraz szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego do pilnego przygotowania nowych rozwiązań administracyjnych. Jednocześnie zapewnił, że zmiany nie oznaczają automatycznego zrównania praw małżeństw jednopłciowych z małżeństwami kobiet i mężczyzn. – To nie jest w żaden sposób droga do możliwości adopcji – podkreślił Donald Tusk.

