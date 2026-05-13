Kolejne ograniczenia w UE. Od sierpnia zakaz, który uderzy w bary i restauracje

12 sierpnia 2026 roku w UE zacznie obowiązywać rozporządzenie PPWR, zmieniające zasady dotyczące opakowań. Wprowadza ono jednolite zasady dla wszystkich krajów UE, nakazując projektowanie opakowań zdatnych do recyklingu, zwiększając udział surowców wtórnych oraz narzucając cele w zakresie ponownego użycia. Rozporządzenie wprowadza obowiązek projektowania opakowań tak, aby nadawały się do recyklingu w dużej skali. Założono, że do 2040 roku ilość odpadów opakowaniowych przypadających na mieszkańca ma zostać zmniejszona o 15 procent w porównaniu z poziomem z 2018 roku. Natomiast do 2030 roku co najmniej 35 procent opakowań z tworzyw sztucznych ma zawierać materiał pochodzący z recyklingu.

Wiele popularnych produktów do zmiany

Serwis PolskiObserwator.de zwraca uwagę, że zakazy dla wybranych jednorazowych opakowań w gastronomii mają być wprowadzane stopniowo. Nowe, unijne regulacje obejmą popularne sosy, cukier, dżemy, masło oraz inne produkty w jednorazowych opakowaniach, przeznaczonych do natychmiastowego spożycia; zamiast małych saszetek na stołach pojawią się dozowniki wielokrotnego użytku lub wspólne pojemniki; zmiany mogą być szczególnie widoczne w lokalach szybkiej obsługi, gdzie jednorazowe opakowania są używane na dużą skalę.

Jak zauważa portal, rozporządzenie obejmie również branżę hotelarską: zostaną ograniczone lub wyeliminowane jednorazowe opakowania z kosmetykami, a zamiast nich coraz częściej stosowane mają być systemy uzupełniane.

"Wielu przedsiębiorców obawia się wzrostu kosztów operacyjnych związanych z przejściem na nowe systemy, a jeszcze inni zwracają uwagę na kwestie higieny: jednorazowe rozwiązania często były postrzegane jako sposób na ograniczenie kontaktu z wieloma wspólnymi powierzchniami" – czytamy.

