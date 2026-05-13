Jeden bilet na przejazdy po całej UE? KE chce regulować kolejną dziedzinę

Zdaniem unijnych projektodawców system sprzedaży biletów jest obecnie rozdrobniony i nieprzejrzysty, a to utrudnia podróże transgraniczne. Forsowane regulacje przepisy mają zatem wprowadzić możliwość zakupu jednego biletu na przejazdy realizowane przez różnych przewoźników. Administracyjne rygory miałyby zobowiązać największych operatorów kolejowych oraz platformy sprzedażowe działające na rynku transportowym do sprzedawania w taki sposób, w jaki chce Komisja Europejska.

Jeden bilet na podróż przez kilka krajów członkowskich Unii Europejskiej

Komisja proponuje, by przewoźnicy posiadający co najmniej 50 proc. udziału w krajowym rynku kolejowym musieli udostępniać swoje platformy sprzedażowe konkurencji.

Inne postulowane unormowanie ma ustanowić kategorię "single ticket". Miałyby to być bilety obejmujące całą podróż kupioną w jednej transakcji, nawet jeśli przejazd realizują różni operatorzy i obowiązują oddzielne umowy przewozu. Komisja argumentuje, że pasażerowie, którzy spóźnią się na kolejne połączenie z powodu opóźnienia wcześniejszego odcinka podróży, zyskają prawo do zmiany trasy, zwrotu kosztów, pomocy i rekompensaty za cały przejazd.

Co jeszcze w pakiecie transportowym Komisji Europejskiej?

W pakiecie transportowym Komisja Europejska chce ponadto zabronić "sztucznego" dzielenia podróży na osobne rezerwacje, jeśli technicznie byłoby możliwe sprzedanie ich jako jednego biletu.

Regulacja zakłada również, że bilety miałyby być kierowane do sprzedaży wcześniej niż obecnie. Propozycja zakłada, że przewoźnicy będą zobowiązani do udostępniania ich co najmniej pięć miesięcy przed odjazdem.

Pakiet miałby nałożyć na duże platformy rezerwacyjne obowiązek tzw. neutralnej prezentacji ofert. Połączenia miałyby być być wyświetlane według „obiektywnych” kryteriów, takich jak cena, czas podróży czy emisje. Nie wolno byłoby natomiast traktować jako czynnika decydującego umów komercyjnych lub sponsorowanych wyników.

Propozycje zostaną teraz skierowane do negocjacji w Parlamencie Europejskim i państwach członkowskich Unii.

