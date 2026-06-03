Polska i 10 innych krajów chcą od KE blokady wiz dla Rosjan

Polska i 10 innych krajów – Szwecja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa, Holandia oraz nienależące do UE Norwegia i Islandia – zażądały od Komisji Europejskiej pilnego zablokowania wiz Schengen dla Rosjan. Chodzi o twarde rozwiązania legislacyjne, które umożliwią natychmiastowe zablokowanie wjazdu obywateli wrogich państw w sytuacji zagrożenia geopolitycznego – donosi RMF FM. Stacja opisuje szczegóły listy, który w imieniu Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Sygnatariusze wzywają do zablokowania rosyjskiej turystyki rekreacyjnej w Europie. "W obliczu zbliżającego się kolejnego lata my, niżej podpisani ministrowie, uważamy za pilne ponowne podkreślenie potrzeby utrzymania restrykcyjnej polityki wizowej wobec rosyjskich wnioskodawców" – napisano w liście. Według państw inicjatorów listu, wypoczynek na unijnych plażach obywateli państwa-agresora za niedopuszczalny w obliczu masowych ataków na ukraińskich cywilów oraz przymusowych deportacji dzieci.

"Głęboko niepokojący jest wzrost rosnącej liczby rosyjskich turystów spędzających urlop na europejskich plażach i w europejskich kurortach, podczas gdy pociski i drony nadal uderzają w ludność cywilną i infrastrukturę cywilną w Ukrainie" – piszą ministrowie.

Coraz więcej wiz dla Rosjan

Sygnatariusze nie kryją oburzenia z powodu rosnącej liczby wydawanych Rosjanom wiz. Z przytoczonego w dokumencie Barometru Schengen wynika, że w samym 2025 roku obywatelom Federacji Rosyjskiej wydano aż 477 878 wiz Schengen w celach turystycznych. Co istotne, znaczna część z nich to wizy wielokrotnego wjazdu. "Stoi to w rażącej sprzeczności z wytycznymi Komisji wzywającymi do rygorystycznego podejścia do rosyjskich wnioskodawców podróżujących w celach innych niż niezbędne i stanowi poważne niedociągnięcie w naszej zbiorowej polityce wobec państwa-agresora. Uważamy to za niezwykle niepokojące" – czytamy.

W liście zapisano szczegółowe propozycje. – Polska chce stworzenia tzw. szybkiego, defensywnego mechanizmu sankcji wizowych. Polska priorytetowo traktuje wprowadzenie szybkiego, defensywnego mechanizmu sankcji wizowych. Mechanizm taki powinien zabezpieczyć możliwość ograniczenia wydawania wiz w stosunku do określonych kategorii wnioskodawców lub dla podróży, które nie są niezbędne. Wierzymy, że mocniejsza selektywność to odpowiedź na istniejące i potencjalne zagrożenia – tłumaczy polski dyplomata w rozmowie z RMF FM.

List wzywa także do natychmiastowego wypracowania środków w odpowiedzi na "estońską inicjatywę z 11 marca 2026 r. dotyczącą identyfikacji byłych i obecnie aktywnych rosyjskich kombatantów oraz uniemożliwienia im wjazdu do strefy Schengen".

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