Znana dziennikarka "została zniknięta" z Kanału Zero? Jest wyjaśnienie

Na początku roku falę oburzenia wywołał reportaż Kanału Zero z Rosji. Pierwszy odcinek serii, który zawierał materiał z Królewca, autorstwa Marii Wiernikowskiej, koncentrował się głównie na codziennym życiu Rosjan. Niektórzy komentatorzy ocenili, że pomija on szerszy kontekst polityczny, represje wobec opozycji czy rolę państwowej propagandy. Do publikacji Kanału Zero odniosła się krytycznie również ambasada Ukrainy w Polsce. Z kolei przedstawiciele Kanału Zero podkreślają, że Wiernikowska pokazała rozmowy z ludźmi i dała widzom przestrzeń na samodzielne wyciągnięcie wniosków. Dyskusja na temat reportażu w przestrzeni publicznej sprawiła, że nazwisko Wiernikowskiej zyskało popularność zarówno w sieci, jak i w mediach tradycyjnych.

W sieci pojawiły się teraz pytania dotyczące przyszłości dziennikarki w Kanale Zero. Jak zauważył dziennikarz Cezary Gmyz – jej materiały nie ukazują się od jakiegoś czasu na YouTube.

Gmyz pyta o Wiernikowską. "Została zniknięta z Kanału Zero?"

"Czy mi się zdaje, że Maria Wiernikowska została zniknięta z @OficjalneZero?" – napisał Gmyz na platformie X.

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy.

"Mam nadzieję, że nie. Najlepsza dziennikarka na tym kanale"; "Równie dobrze mogła sama zrezygnować. Medialny atak na jej materiały z Rosji był tak na prawdę atakiem na KZ a nie na nią. Te same reportaże zrobione dla prorządowych mediów były by nagradzane przez salon"; "Raczej nie. Taki to typ, że co jakiś czas się odpala z czymś ciekawym, ważnym. Więc pewnie coś kmini, tylko trzeba poczekać" – pisali internauci.

Pinkwart odpowiada: Efekty za kilka tygodni

W końcu głos zabrała jedna z głównych dziennikarek Kanału Zero.

"Nie. Pracuje nad pewnym trudnym tematem. Efekty pewnie za kilka tygodni będą na Kanale Zero" – wyjaśniła Joanna Pinkwart.

"Marzę by ktoś mi dał kilka tygodni na realizację trudnego tematu. Właśnie się dowiedziałem, że kolega z mocno komercyjnej telewizji, młodszy ode mnie połowę, ma pół roku na zrobienie tematu, który ja robiłem tydzień. Zazdroszczę" – odpowiedział dziennikarz.

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