Schroeder zauważony w Moskwie. "W luksusowym hotelu"

Były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder miał pojawić się w luksusowym hotelu Kempinski w Moskwie. Informację tę podał niemiecki kanał telewizyjny n-tv. Nie wiadomo, jaki jest cel jego wizyty, jednak zauważono, że zbiegła się ona w czasie z przygotowaniami do Forum Ekonomicznego w Petersburgu. Międzynarodowe Forum Ekonomiczne ma odbyć się w dniach 3-6 czerwca. Państwowa agencja TASS podaje, że w wydarzeniu mają uczestniczyć deputowani Bundestagu z AfD: Markus Frohnmaier, Steffen Kotre oraz Joerg Urban, szef saksońskich struktur AfD i poseł do parlamentu krajowego.

Wcześniej szef Izby Handlu Zagranicznego (AHK) Matthias Schepp przekazywał agencji dpa, że w tym roku po raz pierwszy od pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę wezmą w nim udział niemieccy przedsiębiorcy. – Z myślą o czasie po ewentualnym rozejmie chcemy utrzymać gospodarcze kontakty z Rosją – podkreślał.

– Mój udział nie oznacza popierania wojny w Ukrainie – mówił cytowany przez dpa deputowany AfD do Bundestagu Markus Frohnmaier. Według niemieckich mediów na wydarzeniu pojawią się też znani z prorosyjskich poglądów deputowany do Bundestagu Steffen Kotre i europarlamentarzysta Petr Bystron.

Putin wskazuje na Schroedera

Przypomnijmy, że początku maja przywódca Rosji Władimir Putin, ogłaszając, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca, stwierdził, że w ewentualnych negocjacjach z Europą preferowanym przez niego mediatorem jest właśnie były kanclerz Niemiec.

Pytany przez dziennikarzy, czy jest skłonny zaangażować się w rozmowy z Europejczykami, Putin powiedział: – Dla mnie osobiście były kanclerz RFN Schroeder jest preferowanym mediatorem.

Z kolei szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha oświadczył, że Kijów nie popiera idei, aby Schroeder był pośrednikiem w negocjacjach pokojowych Europy z Rosją i ocenił, że jest wiele innych "dostojnych" osób, które mogłyby podjąć się tego zadania.Wiceszef polskiego MSZ Marcin Bosacki, komentując tę propozycję podsumował, że "równie dobrze Putin mógłby stwierdzić, że pośrednikiem między nim a Europą będzie Miedwiediew albo któryś z jego (Putina – red.) generałów".

Niemiecki rząd i macierzysta partia SPD odcięły się od Schroedera. Po odejściu z funkcji kancelerza, przez wiele lat pracował dla rosyjskich spółek państwowych takich jak Gazprom.

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