Elektrownia jądrowa może zostać wyłączona. Kryzysowa sytuacja

Informację w tej sprawie przekazał premier Peter Magyarem. Powodem problemów jest niski poziom wody w Dunaju, którą wykorzystuje się do schładzania reaktorów.

Jak przekazał Magyar, rządowy zespół ds. obronności obradował do późnych godzin wieczornych w piątek i podjął szereg decyzji. Premier Węgier zaznaczył, że konieczne było ponowne ograniczenie mocy elektrowni, która wytwarza obecnie tylko 480 megawatów energii.

– Należy się spodziewać, że do całkowitego wyłączenia może dojść wcześniej, nawet w ciągu tego weekendu – powiedział szef węgierskiego rządu w nagraniu, które zostało opublikowane w sieci.

Elektrownia jądrowa może pozostać zamknięta nawet przez kilka tygodni

Węgierska elektrownia jądrowa ma cztery bloki o łącznej mocy wynoszącej około 2000 MW. Moc bloku nr 1 zmniejszono o 254 MW w poniedziałkowy wieczór. Następnego dnia obiekt ograniczył moc bloku nr 3 o 237 MW, natomiast w środę ten sam blok został tymczasowo całkowicie wyłączony. Z kolei w czwartek ograniczono moc bloku nr 2 o połowę.

Elektrownia jądrowa Paks wytwarza prawie połowę energii elektrycznej na Węgrzech i jest jedynym takim obiektem w kraju.

Peter Magyar przyznał w piątek, że po wyłączeniu elektrownia będzie mogła być zamknięta nawet przez kilka następnych tygodni.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa. Jest pozwolenie

Z kolei Polskie Elektrownie Jądrowe otrzymały na początku lipca br. pozwolenie od wojewody pomorskiego na drugi etap prac przygotowawczych. Obejmą one główne prace związane z przygotowaniem przyszłego placu budowy elektrowni jądrowej.

Prace polegają m. in. na niwelacji terenu, zagospodarowaniu obszaru budowy wraz z powstaniem tymczasowych obiektów zaplecza, a także wykonaniu odpowiednich przyłączy do sieci infrastruktury, podała spółka.

"Program energetyki jądrowej konsekwentnie przechodzi z etapu decyzji do etapu realizacji. Każda zakończona procedura oznacza kolejne prace w terenie i przybliża nas do rozpoczęcia zasadniczej budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Państwo skutecznie prowadzi jeden z najbardziej wymagających projektów infrastrukturalnych w swojej historii i konsekwentnie realizuje inwestycję kluczową dla bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz konkurencyjności polskiej gospodarki" – powiedział minister energii Miłosz Motyka, cytowany w komunikacie.

Czytaj też:

Są plany drugiej elektrowni jądrowej. Znamy pierwsze daty Czytaj też:

Pierwsza polska elektrownia jądrowa. Zawarto porozumienie