Nowy ruch ws. Ziobry. Były minister wróci do kraju?

Rozgłośnia RMF FM poinformowała o wniosku o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Dokument miał został wysłany za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Przygotowanie wniosku było możliwe po uprawomocnieniu się decyzji sądu o tymczasowym aresztowaniu posła Prawa i Sprawiedliwości.

Sąd odmówił wydania ENA wobec Ziobry

13 lipca Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania Zbigniewa Ziobry. Media poinformowały, że prokuratura nie ponowi wniosku o ENA, uznając, że korzystniejsze będzie skoncentrowanie się na procedurze ekstradycyjnej. Śledczy wzięli pod uwagę ryzyko, że gdyby sąd – po wcześniejszej odmowie – wydał ENA w kolejnym postępowaniu, obrońcy Ziobry mogliby argumentować przed amerykańskim sądem, iż decyzja zapadła pod wpływem nacisków politycznych. W ocenie prokuratury mogłoby to osłabić szanse na skuteczną ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości z USA.

Polityk PiS, któremu śledczy chcą postawić 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym rzekomych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, ogłosił w maju, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana uzyskał azyl polityczny.

Według ustaleń prokuratury, Ziobro wyleciał do USA z Mediolanu, a na terytorium Stanów Zjednoczonych wjechał posługując się wizą dziennikarską. Wcześniej Telewizja Republika podała, że były szef resortu sprawiedliwości został jej komentatorem politycznym.

W lutym Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa uwzględnił wniosek Prokuratury Krajowej o zastosowanie wobec Ziobry tymczasowego aresztu. Prokuratura argumentowała, że istnieje obawa ukrywania się byłego ministra, matactwa procesowego oraz surowej kary. Zażalenie na decyzję o areszcie złożył adwokat Ziobry, mec. Bartosz Lewandowski. Obrona kwestionuje zarówno zasadność środka zapobiegawczego, jak i przebieg postępowania przed sądem pierwszej instancji. Jednak 1 lipca Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o tymczasowym aresztowaniu polityka.

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