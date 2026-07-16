Nieoficjalnie: Nagły zwrot w prokuraturze w sprawie Ziobry

Jak podaje RMF FM, zwolennikiem ponownego złożenia wniosku o ENA był minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Ostatecznie prokuratura miała jednak uznać, że korzystniejsze będzie skoncentrowanie się na procedurze ekstradycyjnej.

Według ustaleń rozgłośni, śledczy wzięli pod uwagę ryzyko, że gdyby sąd – po wcześniejszej odmowie – wydał ENA w kolejnym postępowaniu, obrońcy Ziobry mogliby argumentować przed sądem amerykańskim, iż decyzja zapadła pod wpływem nacisków politycznych.

W ocenie prokuratury mogłoby to osłabić szanse na skuteczną ekstradycję byłego ministra ze Stanów Zjednoczonych.

Sąd odmówił wydania ENA wobec Ziobry

Po tym, jak w poniedziałek (13 lipca) Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania Zbigniewa Ziobry, Prokuratura Krajowa przekazała w oświadczeniu, że możliwy jest ponowny wniosek w tej sprawie.

Były szef MS, któremu śledczy chcą postawić 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, ogłosił w maju, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana uzyskał azyl polityczny.

Podejrzanym w tej sprawie jest także Marcin Romanowski, były zastępca Ziobry w resorcie sprawiedliwości, który miał popełnić 19 przestępstw. Obaj nie przyznają się do winy, ich zdaniem sprawa ma charakter polityczny.

Romanowski jest ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania. 10 lipca warszawski Sąd Okręgowy odrzucił wniosek obrońcy byłego wiceministra o uchylenie ENA.

Po wyborach na Węgrzech w kwietniu obaj politycy opuścili Budapeszt, ponieważ nowy premier Peter Magyar zapowiedział ich ekstradycję do Polski.

Azyl na Węgrzech i wyjazd do USA. Będzie wniosek o ekstradycję

Według ustaleń prokuratury, Ziobro wyleciał do USA z Mediolanu, a na terytorium Stanów wjechał posługując się wizą dziennikarską. Wcześniej TV Republika podała, że były szef MS został jej komentatorem politycznym.

W lutym Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa uwzględnił wniosek Prokuratury Krajowej o zastosowanie wobec Ziobry tymczasowego aresztu. Prokuratura argumentowała, że istnieje obawa ukrywania się byłego ministra, matactwa procesowego oraz groźba surowej kary.

Zażalenie na decyzję o areszcie złożył adwokat Ziobry mec. Bartosz Lewandowski. Obrona kwestionuje zarówno zasadność środka zapobiegawczego, jak i przebieg postępowania przed sądem pierwszej instancji.

1 lipca Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o tymczasowym aresztowaniu Ziobry.

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