Tusk przeprasza w sprawie Ziobry. "Zapowiadałem szybkie rozliczenia"

Premier Donald Tusk został zapytany we wtorek (14 lipca) podczas konferencji prasowej w Paryżu o decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie, który nie uwzględnił wniosku prokuratury o Europejski Nakaz Aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry. Od decyzji sądu nie przysługuje odwołanie.

Tusk o ENA wobec Ziobry: To nie wygląda dobrze, mamy sporo do zrobienia

– Jest irytujące, że koordynacja między prokuraturą a sądem nie wygląda dobrze. Sąd uznał, że skoro nie jesteśmy w stanie wskazać miejsca pobytu Ziobry w Europie, to ENA nie ma sensu. Niektórzy prokuratorzy uważają, że jest inaczej i w tych sporach formalnych ginie to, co jest najważniejsze, to znaczy skuteczność państwa polskiego w ściganiu domniemanych przestępców, w tym byłych polityków – powiedział szef rządu.

– Nie chcę ubolewać nad stanem wymiaru sprawiedliwości, a raczej nad pracą niektórych jego przedstawicieli w prokuraturze czy w sądownictwie, ale mamy tutaj sporo do zrobienia – przyznał.

Premier: Żurek ma skrępowanie ręce

Pytany o ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, Tusk odparł, że szef MS jest "bardzo zdeterminowany". – Jest też w jakimś sensie – podobnie jak jego poprzednik minister (Adam) Bodnar – ofiarą tego, że w związku z prezydentami (Andrzejem) Dudą i (Karolem) Nawrockim nie jesteśmy w stanie realnie przebudować prokuratury – tłumaczył.

Wskazał, że zgodnie z obowiązującą ustawą autorstwa PiS, kluczowe zmiany w prokuraturze wymagałyby zgody prezydenta. – Czasami mam wrażenie, że minister Żurek ma dużo więcej ochoty niż możliwości. Ma trochę skrępowane ręce, taka jest prawda – powiedział.

– Przepraszam, może powinienem mieć więcej wyobraźni wtedy, kiedy zapowiadałem szybkie rozliczenia (rządów PiS – red.). Nie przewidziałem, że to będzie tak trudne w związku z sytuacją m.in. w prokuraturze – oświadczył premier.

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