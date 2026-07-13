Wniosek o ENA wobec Ziobry. Jest decyzja sądu

Były szef MS, poseł PiS Zbigniew Ziobro, któremu prokuratura chce postawić 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, ogłosił w maju, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana uzyskał azyl polityczny.

Podejrzanym w tej sprawie jest także Marcin Romanowski, były zastępca Ziobry w resorcie sprawiedliwości, który miał popełnić 19 przestępstw. Obaj nie przyznają się do winy, ich zdaniem sprawa ma charakter polityczny.

Romanowski jest ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania. 10 lipca warszawski Sąd Okręgowy odrzucił wniosek obrońcy byłego wiceministra o uchylenie ENA.

Po wyborach na Węgrzech w kwietniu obaj politycy opuścili Budapeszt, ponieważ nowy premier Peter Magyar zapowiedział ich ekstradycję do Polski.

Azyl na Węgrzech i wyjazd do USA. Prokuratura ściga Ziobrę i Romanowskiego

Według ustaleń prokuratury, Ziobro wyleciał do USA z Mediolanu, a na terytorium Stanów wjechał posługując się wizą dziennikarską. Wcześniej TV Republika podała, że były szef MS został jej komentatorem politycznym.

W lutym Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa uwzględnił wniosek Prokuratury Krajowej o zastosowanie wobec Ziobry tymczasowego aresztu. Prokuratura argumentowała, że istnieje obawa ukrywania się byłego ministra, matactwa procesowego oraz groźba surowej kary.

Zażalenie na decyzję o areszcie złożył adwokat Ziobry mec. Bartosz Lewandowski. Obrona kwestionuje zarówno zasadność środka zapobiegawczego, jak i przebieg postępowania przed sądem pierwszej instancji.

1 lipca Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o tymczasowym aresztowaniu Ziobry.

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