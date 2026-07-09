Ekstradycja Ziobry coraz bliżej? Żurek zapowiada pismo do ICE

Żurek powiedział w czwartek (9 lipca) na konferencji prasowej, że jeszcze w tym tygodniu do amerykańskiego Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) zostanie skierowane pismo z pytaniami dotyczącymi podstaw pobytu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych.

Dodał, że resort przygotowuje równolegle wniosek o ekstradycję polityka do Polski.

Jak tłumaczył minister, dokument jest gotowy, jednak jego przekazanie stronie amerykańskiej wymaga uzyskania pisemnego uzasadnienia postanowienia sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztu.

Żurek zaznaczył, że wniosek musi być przygotowany w sposób, który nie pozostawi wątpliwości amerykańskiemu sądowi federalnemu.

Prokuratura ściga Ziobrę ws. Funduszu Sprawiedliwości

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, któremu prokuratura chce postawić 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, ogłosił w maju, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana uzyskał azyl polityczny.

Podejrzanym w tej sprawie jest także Marcin Romanowski, były zastępca Ziobry w resorcie sprawiedliwości, który miał popełnić 19 przestępstw. Obaj nie przyznają się do winy, ich zdaniem sprawa ma charakter polityczny.

Romanowski jest ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania. Wniosek w sprawie wydania ENA wobec Ziobry znajduje się w sądzie. W kwietniu obaj politycy opuścili Budapeszt, ponieważ nowy premier Peter Magyar zapowiedział ich ekstradycję do Polski.

Azyl na Węgrzech i wyjazd do USA

Według ustaleń prokuratury, Ziobro wyleciał do USA z Mediolanu, a na terytorium Stanów wjechał posługując się wizą dziennikarską. Wcześniej TV Republika podała, że były szef MS został jej komentatorem politycznym.

W lutym Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa uwzględnił wniosek Prokuratury Krajowej o zastosowanie wobec Ziobry tymczasowego aresztu. Prokuratura argumentowała, że istnieje obawa ukrywania się byłego ministra, matactwa procesowego oraz groźba surowej kary.

Zażalenie na decyzję o areszcie złożył adwokat Ziobry mec. Bartosz Lewandowski. Obrona kwestionuje zarówno zasadność środka zapobiegawczego, jak i przebieg postępowania przed sądem pierwszej instancji.

1 lipca Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o tymczasowym aresztowaniu Ziobry.

Czytaj też:

Sąd zdecydował ws. aresztu dla Ziobry. Były minister odpowiada