Sąd zdecydował ws. aresztu dla Ziobry. Były minister odpowiada

"To, co wydarzyło się dziś przed Sądem Okręgowym w Warszawie w sprawie zażaleń moich obrońców na zastosowanie tymczasowego aresztowania przez sąd rejonowy, potwierdza polityczny charakter tej sprawy" – napisał Ziobro w środę wieczorem (1 lipca) w serwisie X.

Ocenił, że decyzja o utrzymaniu tymczasowego aresztowania została podjęta jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia, a postępowanie miało "wyłącznie charakter fasadowy i dostarczyło konkretnych przykładów nadużyć oraz podwójnych standardów".

Były szef MS uważa, w jego sprawie nie chodzi o "bezstronną ocenę przesłanek procesowych, lecz o utrzymanie określonego składu orzekającego mimo istnienia oczywistych podstaw do jego wyłączenia". "Taka praktyka rodzi poważne podejrzenie instrumentalnego kształtowania składu sądu pod z góry założony efekt, tj. rozstrzygnięcie, którego jawnie oczekuje dzisiejsza władza polityczna" – wskazał.

"W praktyce oznacza to podporządkowanie gwarancji bezstronności sądu politycznie pożądanemu rezultatowi. Takie działanie uderza w samą istotę rzetelnego procesu i czyni gwarancje procesowe jedynie pozorem" – dodał.

Decyzja sądu ws. aresztu dla Ziobry. "Nie domagam się szczególnego traktowania"

Polityk po raz kolejny powtórzył, że postępowanie wobec niego to "polityczna zemsta, możliwa wyłącznie dlatego, że Donald Tusk i jego rząd bezprawnie podporządkowali sobie prokuraturę, a w znacznym stopniu także sądy powszechne".

"Jestem osobą, której stawiane są fałszywe, sfabrykowane zarzuty. Nie domagam się żadnego szczególnego traktowania (...) jedynie prawa do uczciwego procesu przed bezstronnym sądem. Dziś to prawo zostało mi po raz kolejny odebrane" – zaznaczył.

Na koniec zaapelował do mediów, które przy różnych okazjach przypominają stanowisko prokuratury dotyczące stawianych mu zarzutów, o każdorazowe uwzględnianie także jego stanowiska: "że zarzuty są bezpodstawne i sfabrykowane, a cała sprawa stanowi polityczną zemstę wymierzoną we mnie" – zakończył Ziobro.

Prokuratura zamierza postawić mu 26 zarzutów, w tym dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i nieprawidłowości przy przyznawaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości.

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