Więzień skazany za znieważenie Ziobry. Sąd wydał wyrok

Mężczyzna miał kierować pod ich adresem wulgarne i obraźliwe sformułowania w pismach wysyłanych do Ministerstwa Sprawiedliwości i sądu – podała stacja TVN24.

Według sądu skazany, odbywający karę pozbawienia wolności, wielokrotnie przesyłał pisma zawierające zniewagi pod adresem Ziobry oraz przedstawicielki prokuratury.

Sąd uznał mężczyznę za winnego i wymierzył mu karę grzywny w wysokości 2 tys. zł. Wyrok nie jest prawomocny. Prokurator nie zamierza składać apelacji.

Prokuratura ściga Ziobrę ws. Funduszu Sprawiedliwości

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, któremu prokuratura chce postawić 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, ogłosił w maju, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów premiera Viktora Orbana uzyskał azyl polityczny.

Podejrzanym w tej sprawie jest także Marcin Romanowski, były zastępca Ziobry w resorcie sprawiedliwości, który miał popełnić 19 przestępstw. Obaj nie przyznają się do winy, ich zdaniem sprawa ma charakter polityczny.

Romanowski jest ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania. Wniosek w sprawie wydania ENA wobec Ziobry znajduje się w sądzie. W kwietniu obaj politycy opuścili Budapeszt, ponieważ nowy premier Peter Magyar zapowiedział ich ekstradycję do Polski.

Azyl na Węgrzech i wyjazd do USA

Według ustaleń prokuratury, Ziobro wyleciał do USA z Mediolanu, a na terytorium Stanów wjechał posługując się wizą dziennikarską. Wcześniej TV Republika podała, że były szef MS został jej komentatorem politycznym.

W lutym Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa uwzględnił wniosek Prokuratury Krajowej o zastosowanie wobec Ziobry tymczasowego aresztu. Prokuratura argumentowała, że istnieje obawa ukrywania się byłego ministra, matactwa procesowego oraz groźba surowej kary.

Zażalenie na decyzję o areszcie złożył adwokat Ziobry mec. Bartosz Lewandowski. Obrona kwestionuje zarówno zasadność środka zapobiegawczego, jak i przebieg postępowania przed sądem pierwszej instancji.

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