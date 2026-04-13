Magyar o Ziobrze i Romanowskim. "Nie powinni kupować żadnych mebli"

Lider partii Tisza wystąpił w poniedziałek na konferencji prasowej, gdzie odpowiadał na pytania węgierskich oraz zagranicznych dziennikarzy. Potwierdził, że Warszawa będzie pierwszą stolicą, którą odwiedzi jako premier Węgier.

– Rozmawiałem wczoraj z premierem Donaldem Tuskiem. Pogratulował mi przez telefon i wyraził radość, że Węgry nie będą już marionetkowym państwem Rosji, ale wrócą do Europy. W swoją pierwszą podróż chciałbym udać do Polski, do Warszawy, na początku maja. Chciałbym także udać się do Gdańska i innych polskich miast – powiedział Peter Magyar.

– Węgry i Polska mają szczególne relacje (...). Mamy powiedzenie: "Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki". Viktor Orban zaszkodził tej przyjaźni w dużym stopniu, służąc rosyjskim interesom. Zniszczył relacje polsko-węgierskie, ale my je odbudujemy. To jest dla mnie misja i kwestia honoru – stwierdził. – Oczywiście podróżując do Polski z przyjemnością spotkam się z panem prezydentem, który został wybrany w demokratycznych wyborach – dodał.

Magyar o sprawie Ziobry i Romanowskiego

Magyar został zapytany przez reportera TVN24 o sprawę Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy przebywają na Węgrzech. – Myślę, że wcześniej wyraziłem się bardzo jasno. Zasugerowałem, że ci panowie nie powinni kupować na Węgrzech, w IKEI żadnych mebli, bo nie zostaną tu na długo. Węgry nie będą miejscem azylu dla międzynarodowych przestępców – stwierdził lider partii Tisza, podkreślając, że to samo odnosi się do byłego premiera Macedonii Północnej Nikoły Gruewskiego.

– Oczekujemy, że jeśli polityczni przestępcy uciekną z Węgier, to inne kraje europejskie także dokonają ich ekstradycji do naszego kraju, w duchu współpracy międzynarodowej – oznajmił Magyar.

– Mogę tylko zasugerować panom Ziobrze i Romanowskiego, że jeżeli nie mają nic do ukrycia, to powinni udać się do domu. Pan Ziobro był ministrem sprawiedliwości, więc musi znać polski system wymiaru sprawiedliwości. Powinien oczyścić swoje imię z oskarżeń – ocenił. – Może już wyjechali. Jeżeli nie, to będziemy mieć ich ekstradycję do Polski – dodał.

