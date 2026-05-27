Romanowski namierzony? Kierwiński o ustaleniach służb

Kierwiński był pytany w środę w TVN24, czy polskie służby wiedzą, gdzie przebywają obecnie były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i jego zastępca Marcin Romanowski.

Wobec obu posłów PiS prokuratura sformułowała zarzuty w sprawie nieprawidłowości w wykorzystaniu środków w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Za Romanowskim wystawiono Europejski Nakaz Aresztowania (ENA).

– Służby wiedzą, gdzie jest pan minister Ziobro. Co do ministra Romanowskiego (...), trwają poszukiwania – oświadczył Kierwiński. Pytany o doniesienia Radia Zet o tym, że były wiceminister sprawiedliwości został namierzony na Bałkanach, szef MSWiA stwierdził, że nie ma tego "tego typu informacji".

Dopytywany, czy Romanowski jest w Europie, minister odparł, że "wszystko na to wskazuje". Dodał, że służby "są blisko". Potwierdził, że były wiceszef MS może przebywać na terenie Unii Europejskiej i strefy Schengen, choć zaznaczył, że "sytuacja jest dynamiczna".

Kierwiński pytany o to, na ile służby poszukują Romanowskiego, przypomniał, że za politykiem jest wystawiony Europejski Nakaz Aresztowania oraz "oczywiste jest to, że podlega poszukiwaniu przez służby i wszystkie służby partnerskie".

Prokuratura zarzuca Romanowskiemu popełnienie 19 przestępstw, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Poseł nie przyznaje się do winy i twierdzi, że sprawa ma charakter polityczny. Po wyjeździe na Węgry otrzymał tam azyl polityczny, ale po zmianie władzy opuścił Budapeszt, bo nowy premier Peter Magyar zapowiedział ekstradycję obu polskich polityków.