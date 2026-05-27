Czarzasty odesłał aneks WSI. Dołączył "miły prezent" dla Boguckiego

O tym, że prezydent Karol Nawrocki zamierza odtajnić aneks z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych, poinformował w kwietniu rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz. Warunkiem formalnym jego ujawnienia jest uzyskanie opinii marszałków Sejmu i Senatu.

Aneks powstał w 2007 r., niedługo po opublikowaniu samego raportu. Od 18 lat jest przechowywany w Kancelarii Tajnej Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dotychczas żaden prezydent III RP nie zdecydował się na odtajnienie tych materiałów.

Czarzasty: Siwiec pozwolił sobie na miły prezent dla Boguckiego

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekazał na konferencji prasowej w środę (27 maja), że podobnie jak marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, odesłał prezydentowi przesyłkę z aneksem nie otwierając jej.

Czarzasty powołał się m.in. na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z czerwca 2008 r. Jak dodał, korespondencję w tej sprawie prowadził z szefem Kancelarii Prezydenta Zbigniewem Boguckim Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu.

– Ponieważ pan Bogucki zalecał nam czytanie konstytucji, a w tych pismach, które do nas kierował, jest informacja, taki ślad, że pan Bogucki konstytucji nie zna, w związku z tym pan Siwiec pozwolił sobie na miły prezent: unikatowy egzemplarz konstytucji – powiedział Czarzasty.

Jego zdaniem, "brakiem odpowiedzialności jest to, żeby w czasie, kiedy jest wojna na Ukrainie, niestabilny świat ujawniać nazwiska (...) polskich agentów. – To jest po prostu niepoważne w stosunku do naszych sojuszników, to kasuje ich zaufanie i każe im zadać sobie pytanie, czy jeżeli dzisiaj z wami współpracujemy (...), to czy za dwa dni tego nie upublicznicie – argumentował.

Aneks WSI odesłany prezydentowi. "Jajko z niespodzianką"

Marszałek Sejmu oświadczył, że paczka z aneksem, która dotarła do Sejmu, nie została w ogóle otwarta, potraktowana jak "jajko z niespodzianką" i odesłana. – To jest gra interesem Polski i polską racją stanu. Moim zdaniem prezydent robi w tej sprawie olbrzymi błąd. (...) Prawo takie rzeczy rozlicza – ostrzegł.

Dodał, że na tym etapie uważa tę sprawę za zamknietą.