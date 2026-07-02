Domański grzmi: Żenujące zachowanie opozycji

Wtorek (30 czerwca) był ostatnim dniem, kiedy obowiązywał pakiet CPN (Ceny Paliwa Niżej). Od 1 lipca przestały obowiązywać maksymalne ceny paliw, a stawka VAT na paliwo wróciła do 23 proc. Tuż po północy w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia ze stacji benzynowych, które pokazują drastyczne podwyżki, nawet o złotówkę w przypadku diesla.

Opozycja skrytykowała rząd za zakończenie programu. Minister finansów odpiera zarzuty, wskazując, że jego resort od początku informował, że CPN będzie funkcjonowało jedynie do końca czerwca. Dodał, że wprowadzone przez ministerstwo rozwiązanie było "najhojniejszym pakietem wsparcia dla kierowców w całej Europie".

– Żenujące, żenujące, kolejny raz żenujące zachowanie opozycji. Za ich rządów przecież benzyna kosztowała nawet 8 złotych i to w czasach, kiedy Polacy zarabiali znacznie, znacznie mniej, niż teraz. Nasz rząd pokazał prawdziwą troskę o portfele Polaków, a za rządów PiS-u przecież Orlen nie tylko manipulował cenami ropy, ale dokonał również szeregu katastrofalnych, jak się okazało, inwestycji – powiedział Andrzej Domański na antenie TVP Info.

Będzie jeszcze drożej?

Rafał Zywert, dyrektor Działu Prognoz i Analiz Reflex, przyznał w rozmowie z RMF24, że zapasy ropy naftowej nadal spadają, ale jednocześnie negocjacje irańsko-amerykańskie przebiegają z problemami.

– Chwilowo transport, przepływ tankowców – jeśli chodzi o liczbę – wzrasta. Przed wojną to było około 130-140 statków dziennie przez cieśninę Ormuz. W okresie intensyfikacji działań militarnych mieliśmy po kilka, kilkanaście. W tamtym tygodniu chwilowo mieliśmy nawet 70-80. Znowu niestety w weekend mieliśmy kolejny incydent, jeśli chodzi o działania militarne – powiedział ekspert. – Negocjacje idą powoli, a sezon huraganowy w Stanach Zjednoczonych stanowi dodatkowy czynnik ryzyka – dodał.



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