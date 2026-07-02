"Wygasili program obniżek". Morawiecki uderza w rząd Tuska

Wtorek (30 czerwca) był ostatnim dniem, kiedy obowiązywał pakiet CPN (Ceny Paliwa Niżej). Od 1 lipca przestały obowiązywać maksymalne ceny paliw, a stawka VAT na paliwo wróciła do 23 proc. Tuż po północy w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia ze stacji benzynowych, które pokazują drastyczne podwyżki, nawet o złotówkę w przypadku diesla.

– Od samego początku rząd jasno informował, że pakiet Ceny Paliwa Niżej jest tymczasowy, w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie, z wojną na Bliskim Wschodzie, z tym, że ceny ropy wystrzeliły do poziomu nawet 115-116 dolarów za baryłkę. Dzisiaj to jest 70 dolarów – mówił we wtorek na antenie Polsat News minister finansów Andrzej Domański.

Zapytany, o ile wzrosną w środę ceny paliw, szef resortu finansów odparł, że zmiany będą "na różnych stacjach różne". Ocenił, że "można przyjąć średnią" 30-40 groszy. Z kolei analitycy firmy Reflex stwierdzili, że ceny benzyny i oleju napędowego mogą wzrosnąć o 40-60 groszy na litrze.

Morawiecki: "Prezent" od rządu

Decyzję o zakończeniu programu CPN krytykuje były premier Mateusz Morawiecki. Polityk PiS zamieścił w sieci film, w którym stwierdził, że w ten sposób rząd łata ogromną dziurę budżetową.

– Ceny paliw wyżej. Ekipa Tuska przygotowała polskim rodzinom prezent na wakacje. Wygasili program obniżek i właśnie benzyna z dieslem lecą w górę. Jedziecie nad morze, w góry albo nad jeziora? Zapłacicie dużo więcej. Tak Donald Tusk łata ogromną dziurę w budżecie – mówi na nagraniu wiceprezes PiS.

Rząd wprowadza nowy podatek

Rada Ministrów przyjęła wew wtorek 16 czerwca projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków ze zbycia paliw ciekłych osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 r. Projekt przewiduje wprowadzenie czasowego podatku od nadzwyczajnych zysków (tzw. windfall tax) osiąganych przez przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem i obrotem paliwami ciekłymi z zagranicą na podstawie posiadanej koncesji na obrót paliwami z zagranicą.

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