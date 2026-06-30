Morawiecki pozbywa się orderu od Zełenskiego i uderza w Ukrainę: Skorumpowana elita

Mateusz Morawiecki ogłosił decyzję we wtorek na platformie X.

"Skoro skorumpowana elita ukraińska nie potrafi, zrobię to za nich"

"Oddaję Order Księcia Jarosława Mądrego do Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie. Niech to odznaczenie stanie się tam symbolem pamięci o dziesiątkach tysięcy niewinnych Polaków bestialsko zamordowanych podczas Rzezi Wołyńskiej. Skoro skorumpowana elita ukraińska nie potrafi, zrobię to za nich" – napisał były premier na platformie X.

Do wpisu dołączył nagranie, w którym tłumaczy motywy swojej decyzji. – Oddaję ten medal do Muzeum Rzezi Wołyńskiej. Po to, żeby każdy, kto będzie odwiedzał to muzeum z polskich i zagranicznych gości, miał jeszcze ten dodatkowy aspekt, ten asumpt do zastanowienia się, czym była ta przeokrutna, makabryczna zbrodnia wołyńska – powiedział.

Zmiana stanowiska Morawieckiego

Jeszcze 23 czerwca, pytany w Kanale Zero, czy zamierza zwrócić ukraińskie odznaczenie, odpowiadał jednoznacznie: – Dostałem order za pomoc Ukrainie na początku wojny. Nie zamierzam go odsyłać. W tej samej rozmowie były premier podkreślał, że od początku wojny prowadził wobec Ukrainy "politykę transakcyjną". – Polacy otwarli swoje drzwi, otwarli swoje serca, ale polski rząd pod moim kierownictwem prowadził politykę transakcyjną. Wy płacicie waszą krwią. Jaką jeszcze większą cenę można zapłacić niż własnej krwi? – mówił.

Morawiecki otrzymał Order Księcia Jarosława Mądrego II klasy 1 czerwca 2022 roku podczas wizyty w Kijowie. Odznaczenie przyznał mu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Informację o wyróżnieniu przekazał wówczas premier Ukrainy Denys Szmyhal. Były szef rządu został uhonorowany za wsparcie Polski dla Ukrainy – zarówno przed rosyjską inwazją, jak i po jej rozpoczęciu.

Kolejni politycy PiS oddają odznaczenia

25 czerwca Jarosław Kaczyński zapowiedział, że również odda swój Order Księcia Jarosława Mądrego. – To będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do elit ukraińskich. Z drugiej strony to jest akt lojalności wobec naszego prezydenta – mówił prezes PiS. Dzień później podobne decyzje ogłosili Mariusz Błaszczak, Marek Kuchciński, Zbigniew Rau oraz Adam Bielan.

"Z szacunku dla ofiar zbrodni wołyńskiej i lojalności wobec Prezydenta RP Karola Nawrockiego, a także jako wyraz sprzeciwu wobec eskalacji konfliktu przez ukraińskie elity polityczne – zwracamy otrzymane odznaczenia ukraińskie" – napisał Kuchciński.

"Zwracam order za zasługi, którym zostałem odznaczony przez władze Ukrainy. To gest solidarności ze wszystkimi rodzinami, które od dziesięcioleci czekają na możliwość godnego uczczenia swoich najbliższych" – oświadczył Błaszczak.

Wcześniej dwa ukraińskie odznaczenia oddał również wicemarszałek Senatu Michał Kamiński.

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