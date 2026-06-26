Kolejni politycy PiS oddają ukraińskie odznaczenia. "Gest solidarności"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że zamierza zwrócić ukraiński Order Księcia Jarosława Mądrego drugiej klasy. Ogłosił swoją decyzję podczas czwartkowej konferencji prasowej. – To będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do elit ukraińskich. Z drugiej strony to jest akt lojalności wobec naszego prezydenta – powiedział.

– Byłem zwolennikiem, i mówiłem o tym publicznie, żeby nie eskalować tego konfliktu. Tylko że ten konflikt jest eskalowany gwałtownie przez drugą stronę – wskazał lider Prawa i Sprawiedliwości. Ocenił, że "tutaj chodzi o zabieg bardzo szkodliwy i bardzo niebezpieczny". – Ale nie będę rozwijał, o co tutaj bardzo prawdopodobnie chodzi, dlaczego Ukraińcy to sprowokowali – oświadczył.

"Wyraz sprzeciwu wobec postawy władz ukraińskich"

Teraz podobną decyzję podjęli kolejni politycy PiS: były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, były marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz były minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. "Z szacunku dla ofiar zbrodni wołyńskiej i lojalności wobec Prezydenta RP Karola Nawrockiego, a także jako wyraz sprzeciwu wobec eskalacji konfliktu przez ukraińskie elity polityczne – zwracamy otrzymane odznaczenia ukraińskie" – przekazał Kuchciński na Facebooku.

facebook

"Zwracam order za zasługi, którym zostałem odznaczony przez władze Ukrainy. To gest solidarności ze wszystkimi rodzinami, które od dziesięcioleci czekają na możliwość godnego uczczenia swoich najbliższych, a dziś wciąż napotykają na przeszkody. To wyraz sprzeciwu wobec postawy obecnych władz ukraińskich" – oznajmił Błaszczak.

"Jednocześnie jest to wyraz mojego poparcia dla postawy Prezydenta Karola Nawrockiego, który pokazał, że pamięć o polskich ofiarach i godność naszego państwa nie podlegają negocjacjom. Prawdziwe pojednanie można budować wyłącznie na fundamencie prawdy i szacunku dla ofiar" – dodał.

Wcześniej dwa ukraińskie odznaczenia oddał wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. Wyraził w ten sposób sprzeciw wobec gloryfikacji przez Kijów sprawców rzezi wołyńskiej.

Nawrocki odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego

Przypomnijmy, że 19 czerwca prezydent Karol Nawrocki poinformował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Była to reakcja na jego decyzję o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia "bohaterów UPA", czyli Ukraińskiej Powstańczej Armii, która mordowała Polaków na Wołyniu w latach 1943-1945.

W geście solidarności z Zełenskim swoje ordery zwrócili m.in. byli prezydenci Ukrainy: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko.

Czytaj też:

Zełenski stracił order. Polacy w sondażu nie mają wątpliwości, co powinien zrobić TuskCzytaj też:

Sadowy odpowiada Kaczyńskiemu: Najwyższy czas skierować sprawę do sądu