Kolejni politycy PiS oddają ukraińskie odznaczenia. "Gest solidarności"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że zamierza zwrócić ukraiński Order Księcia Jarosława Mądrego drugiej klasy. Ogłosił swoją decyzję podczas czwartkowej konferencji prasowej. – To będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do elit ukraińskich. Z drugiej strony to jest akt lojalności wobec naszego prezydenta – powiedział.
– Byłem zwolennikiem, i mówiłem o tym publicznie, żeby nie eskalować tego konfliktu. Tylko że ten konflikt jest eskalowany gwałtownie przez drugą stronę – wskazał lider Prawa i Sprawiedliwości. Ocenił, że "tutaj chodzi o zabieg bardzo szkodliwy i bardzo niebezpieczny". – Ale nie będę rozwijał, o co tutaj bardzo prawdopodobnie chodzi, dlaczego Ukraińcy to sprowokowali – oświadczył.
"Wyraz sprzeciwu wobec postawy władz ukraińskich"
Teraz podobną decyzję podjęli kolejni politycy PiS: były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, były marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz były minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. "Z szacunku dla ofiar zbrodni wołyńskiej i lojalności wobec Prezydenta RP Karola Nawrockiego, a także jako wyraz sprzeciwu wobec eskalacji konfliktu przez ukraińskie elity polityczne – zwracamy otrzymane odznaczenia ukraińskie" – przekazał Kuchciński na Facebooku.
"Zwracam order za zasługi, którym zostałem odznaczony przez władze Ukrainy. To gest solidarności ze wszystkimi rodzinami, które od dziesięcioleci czekają na możliwość godnego uczczenia swoich najbliższych, a dziś wciąż napotykają na przeszkody. To wyraz sprzeciwu wobec postawy obecnych władz ukraińskich" – oznajmił Błaszczak.
"Jednocześnie jest to wyraz mojego poparcia dla postawy Prezydenta Karola Nawrockiego, który pokazał, że pamięć o polskich ofiarach i godność naszego państwa nie podlegają negocjacjom. Prawdziwe pojednanie można budować wyłącznie na fundamencie prawdy i szacunku dla ofiar" – dodał.
Wcześniej dwa ukraińskie odznaczenia oddał wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. Wyraził w ten sposób sprzeciw wobec gloryfikacji przez Kijów sprawców rzezi wołyńskiej.
Nawrocki odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego
Przypomnijmy, że 19 czerwca prezydent Karol Nawrocki poinformował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Była to reakcja na jego decyzję o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia "bohaterów UPA", czyli Ukraińskiej Powstańczej Armii, która mordowała Polaków na Wołyniu w latach 1943-1945.
W geście solidarności z Zełenskim swoje ordery zwrócili m.in. byli prezydenci Ukrainy: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko.
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