Encyklika Leona XIV bestsellerem. Nie tylko wśród katolików

We Francji średni nakład książki to niespełna 5 tys. egzemplarzy. Przy 30-50 tys. sprzedanych książek można już mówić o krajowym bestsellerze. Wydana 25 maja encyklika papieża Leona XIV "Magnifica humanitas" już w pierwszych tygodniach przekroczyła ten próg. W samej tylko paryskiej księgarni La Procure sprzedano niemal 10 tys. egzemplarzy – relacjonował dziennik "La Croix".

Encyklika nadal się sprzedaje. Wydawcy zdecydowali się na dodruk. Łączny nakład to 100 tys. egzemplarzy.

Encyklikę papieża Leona XIV kupują nie tylko katolicy

Jak mówił Mathilde Mahieux, kierownik działu religijnego księgarni La Procure, "Magnifica humanitas" dociera do bardzo zróżnicowanych odbiorców. Papieski dokument o sztucznej inteligencji jest dobrze uargumentowany. Dlatego kupują go nie tylko katolicy.

Gazeta "La Croix" zauważyła, że encyklika Leona XIV została też bardzo dobrze przyjęta przez francuskich polityków. 20 czerwca na wiecu przed wyborami prezydenckimi odwołał się do niej kandydat partii Republikanie. – Jest takie zdanie, które podkreśliłem sobie podczas lektury encykliki Leona XIV: "Każde pokolenie otrzymuje w dziedzictwie zadanie nadania kształtu swoim czasom" – powiedział Bruno Retailleau. Leona XIV cytuje też lider skrajnej lewicy Jean-Luc Melenchon, sprzeciwiając się zawłaszczaniu ludzkiej wiedzy przez prywatny kapitał.

Encyklika "Magnifica humanitas" papieża Leona XIV

"Magnifica humanitas", pierwsza encyklika papieża Leona XIV, stanowi ważny punkt odniesienia dla nowego gremium. Dokument poświęcony jest trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji i wpisuje watykańską refleksję nad AI w szersze pytanie o człowieka, jego godność, wolność, odpowiedzialność i integralny rozwój.

W języku polskim encyklika jest dostępna bezpłatnie zarówno na oficjalnym portalu Watykanu, jak i w formie audiobooka, przygotowanego przez polską redakcję Radia Watykańskiego – Vatican News.

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