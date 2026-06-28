Co Kościół myśli o AI? Watykan zabrał głos

Pierwsze spotkanie Międzydykasterialnej Komisji ds. Sztucznej Inteligencji, której powołanie Leon XIV zatwierdził w maju, odbyło się 17 czerwca w Palazzo San Calisto w Rzymie. Wzięli w nim udział przedstawiciele Dykasterii Nauki Wiary, Dykasterii ds. Kultury i Edukacji, Dykasterii ds. Komunikacji, Dykasterii ds. Popierania Integralnego Rozwoju Człowieka oraz Papieskich Akademii: Życia, Nauk i Nauk Społecznych.

Celem posiedzenia było omówienie inicjatyw już prowadzonych przez instytucje Stolicy Apostolskiej, wskazanie wspólnych priorytetów oraz określenie pierwszych kroków procesu, który ma promować wizję AI służącej godności człowieka, dobru wspólnemu i misji Kościoła.

Rozeznanie i koordynacja

Komisja ma wspierać wewnętrzną koordynację, wymianę informacji i refleksję nad wykorzystaniem AI w instytucjach Stolicy Apostolskiej. Ma też stanowić punkt odniesienia dla rozeznania i wsparcia inicjatyw podejmowanych w tej dziedzinie.

W pierwszym roku działalności prace komisji koordynuje Dykasteria ds. Popierania Integralnego Rozwoju Człowieka. Jej prefekt kard. Michael Czerny SJ, otwierając obrady, wskazał na bezprecedensowe tempo rozwoju AI, jej wpływ na godność człowieka, rosnący dialog Kościoła ze światem technologii oraz znaczenie encykliki Magnifica Humanitas.

W świetle encykliki

Magnifica Humanitas, pierwsza encyklika Leona XIV, stanowi ważny punkt odniesienia dla nowego gremium. Dokument poświęcony jest trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji i wpisuje watykańską refleksję nad AI w szersze pytanie o człowieka, jego godność, wolność, odpowiedzialność i integralny rozwój.

Podczas spotkania przypomniano także wcześniejsze inicjatywy Stolicy Apostolskiej w tej dziedzinie, m.in. kongres poświęcony etyce AI, inicjatywę Rome Call for AI Ethics oraz papieskie orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2024, dotyczące relacji między sztuczną inteligencją a pokojem.

Kolejne kroki

Komisja ma stopniowo określać swój sposób działania. Wśród pierwszych możliwych zadań wskazano mapowanie istniejących inicjatyw, zebranie tematów zgłoszonych przez poszczególne instytucje oraz prace nad wytycznymi dotyczącymi korzystania ze sztucznej inteligencji w ramach Stolicy Apostolskiej.

Nowe gremium ma więc pomóc Kurii Rzymskiej nie tylko reagować na rozwój technologii, ale także wspólnie porządkować zasady jej odpowiedzialnego użycia. Komisja ma zebrać się ponownie w połowie lipca.

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