Abp Jędraszewski krytykuje polskich polityków. Padły mocne słowa

W Mszy św. uczestniczyli kapłani z Polski i zagranicy oraz licznie zgromadzeni pielgrzymi.

Na początku homilii arcybiskup nawiązał do ogłoszonej 15 maja 2026 roku przez papieża Leona XIV encykliki "Magnifica humanitas – Wspaniałe człowieczeństwo”. Zwrócił uwagę, że dokument rozpoczyna się od wskazania decydującego wyboru, przed którym stoi ludzkość: budowania nowej wieży Babel albo miasta, w którym Bóg i człowiek zamieszkują razem. – Nad każdą epoką wisi ryzyko budowania świata nieludzkiego i jeszcze bardziej niesprawiedliwego. Wspaniałe człowieczeństwo Jezusa Chrystusa jest dla nas drogą, prawdą i życiem – podkreślił abp Jędraszewski.

Metropolita krakowski senior nawiązał również do encykliki Piusa XII "Invicti Athletae Christi”, wydanej w 1957 roku z okazji trzechsetnej rocznicy śmierci św. Andrzeja Boboli. Ojciec Święty wskazywał w niej na zagrożenie płynące z prób budowania świata wyłącznie ludzkim rozumem i siłami, bez odniesienia do Boga. Papież wzywał także Polaków do dawania świadectwa i budowania silnej Polski.

Metropolita krakowski senior zauważył, że mury systemu komunistycznego upadły, ponieważ były budowane na ludzkiej pysze, nieprawdzie i nienawiści do Boga. – Runęły, bo nie zabrakło kolejnych pokoleń Polaków, którzy wpatrzeni w swoich wspaniałych świętych patronów, w tym także świętego Andrzeja Bobolę, trwali i robili swoje we własnych domach, małżeństwach, rodzinach, modląc się w kościołach, odnawiając swego ducha w Wielkiej Nowennie przygotowującej Polskę do obchodów Tysiąclecia Chrztu – mówił abp Jędraszewski.

Odnosząc się do współczesności, przywołał natomiast zjawiska wskazane podczas czerwcowego konsystorza przez kard. Víctora Manuela Fernándeza: dyskredytowanie ludzi myślących inaczej, polityczny realizm oparty na woli potęgi oraz niekonsekwencję światowych mocarstw.

Hierarcha krytykuje polityków

Metropolita krakowski senior mówił także o próbach budowania w Polsce rzeczywistości bez Boga. W tym kontekście wskazał na zmiany dotyczące nauczania religii w szkołach, edukację zdrowotną. "Próbuje się wprowadzić tak zwane nauczanie o zdrowiu, które w gruncie rzeczy ma doprowadzać do duchowej deprawacji najmłodszych".

Abp Jędraszewski skrytykował też polska klasę polityczną. – Wystarczy posłuchać codziennych wypowiedzi tych, którzy są obecnie u władzy, poza prezydentem, oczywiście. Ile tam języka nienawiści, ile kłamstwa, ile podstępu. I to w imię wolności, w imię świetlanego jutra Polski, w takiej a nie innej jak teraz Unii Europejskiej – powiedział duchowny.

– Język cynizmu, pogardy, a z drugiej strony nasza wiara odnosząca się do Boga, Stwórcy całego porządku świata i do Jezusa Chrystusa, który swoją obecnością jako człowiek pokazał nam wspaniałe człowieczeństwo, każdej i każdego z nas. Człowieczeństwo, które realizuje się w tych dwóch podstawowych przykazaniach miłości – podkreślił arcybiskup. – Jezus pokazał każdej i każdemu z nas, jak wspaniałe jest to nasze człowieczeństwo, które najpierw w sobie musimy budować, ocalić, bronić i pokazywać innym jako jedyną drogę prawdy, która daje życie – dodał.

Na zakończenie przywołał poemat kard. Karola Wojtyły "Myśląc Ojczyzna”. Wskazał przy tym, że myślenie o Ojczyźnie rozpoczyna się od troski o piękny język – język prawdy, szacunku i miłości, a nie cynizmu, kłamstwa i zniewalania.

– Musimy wiedzieć, że poprzez tę Eucharystię i wszystkie inne wydarzenia modlitewne, wkorzeniamy się w polskich świętych, wkorzeniamy się w świętego Andrzeja Bobolę, po to, by niezależnie od wyzwań i trudności, jakie się mogą jeszcze pojawić, trwać, robić swoje sercem czystym i prawym, w przekonaniu, że to Bóg zwyciężył świat – zakończył.

Na zakończenie Mszy św. proboszcz ks. Tomasz Sieradzki podziękował abp. Markowi Jędraszewskiemu za przyjęcie zaproszenia, przewodniczenie Eucharystii i wygłoszoną homilię, a także kapłanom, prelegentom, organizatorom, służbie liturgicznej, grupom parafialnym, pielgrzymom, czcicielom św. Andrzeja Boboli oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie V Narodowej Modlitwy za Ojczyznę. Metropolita krakowski senior otrzymał pamiątkowy obraz przedstawiający Matkę Bożą i św. Andrzeja Bobolę.

Po Mszy św. zaplanowano m.in. agapę, występ chóru, modlitwę różańcową i Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

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