Rok od złożenia projektu "TAK dla religii i etyki w szkole”

Stowarzyszenie Katechetów Świeckich (SKŚ) przypomina, że szkoła odzyskuje swoją funkcję wychowawczą tylko wtedy, gdy nie ogranicza się wyłącznie do roli instruktażowej.

Szkoła jako wspólnota wychowawcza oparta na prawie

Projekt przygotowany przez stronę społeczną stanowi odpowiedź na chaos organizacyjny oraz marginalizację edukacji aksjologicznej. Inicjatywa opiera się na sprawdzonych i prawnie ugruntowanych fundamentach.

Projekt zakłada wybór przynajmniej jednego przedmiotu – religii lub etyki – gwarantując brak "pustki wychowawczej” i wyrównując szanse uczniów, którzy nie uczęszczają na religię. Etyka staje się pełnoprawnym przedmiotem, stwarzającym przestrzeń do edukacji moralnej i refleksji nad dobrem i złem. Rozwiązanie to zabezpiecza wolność sumienia oraz realizuje konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Inicjatorzy projektu przekonują, że brak odpowiedniej inkulturacji religijnej i etycznej naraża młodzież na zachowania ryzykowne, w tym autodestrukcyjne i przestępcze. Eliminowanie wychowania chrześcijańskiego i uniwersalnych wartości etycznych sprzyja kształtowaniu pokolenia nihilistów.

Nauczyciele religii i etyki to wykwalifikowani specjaliści. Przeniesienie przepisów z niestabilnych rozporządzeń ministerialnych na poziom ustawy gwarantuje im stabilizację zatrudnienia, zachowanie statusu pełnoprawnych członków rad pedagogicznych i zapobiega zjawisku "ukrytego bezrobocia”.

Rok oczekiwania i apel o kulturę dialogu

Projekt "TAK dla religii i etyki w szkole” przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie 26 września 2025 roku, po czym został skierowany do dalszych prac m.in. w Komisji Edukacji i Nauki. Pomimo skali społecznego poparcia, zamiast konstruktywnej debaty, proces legislacyjny napotyka na systemowe blokady.

Przełom miał nastąpić 13 maja 2026 roku podczas posiedzenia Komisji Edukacji i Nauki oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Zamiast merytorycznej debaty doszło jednak do przerwania obrad decyzją przewodniczącej komisji Krystyny Szumilas. Prace nad projektem zostały wstrzymane, a strona społeczna została pozbawiona możliwości przedstawienia swoich argumentów.

Wydarzenie to wywołało szerokie oburzenie środowisk obywatelskich i edukacyjnych.

Głos obywateli nie może zostać zignorowany

29 maja 2026 roku Stowarzyszenie Katechetów Świeckich skierowało oficjalny list do przewodniczącej Komisji Edukacji i Nauki, domagając się wznowienia prac nad projektem.

Podkreślono w nim, że blokowanie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej stanowi niebezpieczny precedens i podważa zaufanie obywateli do demokratycznych instytucji państwa. Pół miliona podpisów to głos rodziców, pedagogów i młodych ludzi. Edukacja to inwestycja w cywilizacyjny potencjał państwa. Polsce potrzeba bowiem nie tylko ludzi wykształconych, ale przede wszystkim mądrych i dojrzałych moralnie.

ŚRK na przyszłość

Warto wspomnieć, że 8 czerwca br. odbyło się walne zebranie ŚKŚ. Podczas spotkania przedstawiono propozycje nowych inicjatyw mających na celu promowanie wychowania do wartości w polskich szkołach oraz zachęcono członków do aktywnego udziału w ich przygotowaniu i realizacji.

Podczas dyskusji pojawiła się również propozycja powiązania działań związanych z wychowaniem do wartości z programami profilaktycznymi realizowanymi w szkołach. Zaproponowano także organizowanie pod patronatem Stowarzyszenia spotkań superwizyjnych dla nauczycieli religii, które mogłyby stać się przestrzenią wymiany doświadczeń, wzajemnego wsparcia oraz rozwoju zawodowego.

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