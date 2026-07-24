"Decyzja, na którą czekaliśmy". Sikorski rozmawiał z szefem ukraińskiego MSZ

Rozmowa odbyła się w czwartek wieczorem. Poinformował o niej szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha.

"Właśnie odbyłem dobrą rozmowę z moim polskim przyjacielem, wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych @sikorskiradek. Omówiliśmy nasilone ataki Rosji na cywilne statki na Morzu Czarnym oraz implikacje tego terroru dla globalnego bezpieczeństwa żywnościowego" – napisał szef ukraińskiej dyplomacji.

Sybiha wskazał, że politycy rozmawiali także o drodze Ukrainy do Unii Europejskiej. Minister podziękował Sikorskiemu za wsparcie Polski w otwarciu klastrów negocjacyjnych nr 1 i 6. Obaj wyrazili także zadowolenie z przyjęcia 21. pakietu sankcji wobec Rosji. To decyzja, "na którą czekaliśmy", jak napisał ukraiński minister.

"Przedstawiłem Radkowi najnowszy masowy atak Rosji na Kijów i inne ukraińskie miasta. Skupiliśmy się na pilnej potrzebie dalszego zwiększenia presji na Rosję. Wyraziłem naszą wdzięczność Polsce za jej wsparcie dla Ukrainy od pierwszych dni pełnoskalowej inwazji Rosji" – zakończył swój wpis Sybiha.

Sybiha dziękuje Sikorskiemu

W innym wpisie szef ukraińskiego MSZ podziękował polskiemu ministrowi za jego reakcję na sprawę napaści w poznańskim tramwaju. Wpis Andrija Sybihy był odpowiedzią na komentarz ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który napisał: "Szczujący na tle narodowościowym, opamiętajcie się!".

Na te słowa odpowiedział szef ukraińskiej dyplomacji: "Dziękuję Panie Ministrze, za jasny głos sprzeciwu wobec nienawiści. Takie słowa mają znaczenie. Dziękuję także polskiej Policji za szybką reakcję oraz wszystkim obywatelom Polski, którzy nie pozostają obojętni. Wzajemny szacunek, przyjaźń i solidarność są silniejsze niż nienawiść!" – napisał Sybiha w mediach społecznościowych.

Wpisy obu ministrów pojawiły się po komunikacie policji dotyczącym zdarzenia, do którego doszło 17 lipca w tramwaju w Poznaniu. Jak przekazali funkcjonariusze wielkopolskiej Policji, tego dnia około godz. 13.00 dwóch mężczyzn miało słownie zaczepiać pasażera będącego obcokrajowcem. W jego obronie stanął 67-letni pasażer tramwaju. Po opuszczeniu pojazdu na przystanku „Kurpińskiego” doszło do szarpaniny, a następnie pobicia seniora.

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