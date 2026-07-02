Nagłe odejście ważnego generała USA. Odpowiadał za Europę

Gen. Christopher Donahue, dowódca armii USA w Europie i Afryce, w czwartek 2 lipca zakończył swoją misję. Na stanowisku zastąpi go dotychczasowy zastępca, gen. dyw. Christopher Norrie – do czasu wskazania następcy przez prezydenta Donalda Trumpa.

Nie podano do publicznej wiadomości przyczyn odejścia generała, uznawanego za jednego z najważniejszych amerykańskich dowódców wojskowych. Według przedstawiciela Pentagonu, cytowanego przez amerykańskie media, decyzja o przejściu Donahue w stan spoczynku miała być jego własną decyzją.

Donahue piastował funkcję od 18 miesięcy. Został wskazany na nią jeszcze przez prezydenta Joe Bidena. Był głównodowodzącym armii Stanów Zjednoczonych w Europie i Afryce (United States Army Europe and Africa – USAREUR-AF) oraz szefem Dowództwa Sojuszniczych Sił Lądowych NATO (Allied Land Command – LANDOM).

Sprawa budzi pytania, ponieważ odejście Donahue następuje wcześniej, niż zazwyczaj kończą się kadencje oficerów na tym szczeblu dowodzenia."Był w każdym teatrze działań, w każdym wymiarze. To szokujący, dezorientujący ruch" – zauważa były ambasador Stanów Zjednoczonych przy NATO Douglas Lute. Z kolei senator Demokratów Tim Kaine stwierdził, że wiadomość o odejściu generała była niespodzianką także dla części polityków w Waszyngtonie.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz napisał: Gen. Christopher Donahue zakończył służbę jako dowódca U.S. Army Europe and Africa. W ostatnich miesiącach wielokrotnie współpracowaliśmy wzmacniając bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO oraz rozwijaliśmy współpracę naszych armii. Dziękuję za dobrą współpracę i życzę powodzenia w kolejnych wyzwaniach!".

Wojskowego żegna Dowództwo Generale Rodzajów Sił Zbrojnych: "Gen. Christopher Donahue zakończył służbę na stanowisku dowódcy U.S. Army Europe and Africa, pełniąc jedną z najważniejszych funkcji odpowiedzialnych za współpracę sojuszniczą i bezpieczeństwo w Europie oraz Afryce. W uroczystości uczestniczył dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. broni Marek Sokołowski, który wręczył generałowi symboliczny upominek od Ministra Obrony Narodowej oraz złożył wyrazy uznania i podziękował za służbę, a także wkład w rozwój współpracy pomiędzy siłami zbrojnymi państw sojuszniczych".

Sygnał Trumpa do NATO?

Co istotne, wraz Donahue ma dojść także do zmiany rangi samego stanowiska, które pełnił. Jak poinformował generał Alexus Grynkewich, stanowisko ma zostać obniżone z poziomu czterogwiazdkowego do trzygwiazdkowego.

"To istotna zmiana z punktu widzenia wojskowej hierarchii i współpracy z sojusznikami. Ranga dowódcy wpływa bowiem na jego pozycję w kontaktach z innymi armiami oraz na miejsce w strukturze dowodzenia po stronie amerykańskiej" – pisze portal rp.pl.

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