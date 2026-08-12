Miliony dolarów dla amerykańskiego episkopatu. Środki pójdą na pomoc migrantom

Według analizy opublikowanej przez Effort, finansowanie publiczne odgrywa znaczącą rolę w działalności organizacji religijnych zajmujących się pomocą migrantom.

Amerykańskie władze przeznaczyły olbrzymią kwotę

USCCB otrzymała w ramach programu 140,94 mln dolarów, z czego do końca okresu obowiązywania dotacji wypłacono nieco ponad 80 mln dolarów. Program Preferred Communities jest prowadzony przez Urząd ds. Przesiedleń Uchodźców, będące częścią amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS).

Według Effort łączne zobowiązania w ramach programu przekroczyły 1 mld dolarów. Wśród największych beneficjentów znalazły się również Church World Service – około 162 mln dolarów, luterańska Global Refuge – 159 mln, HIAS – 139 mln oraz Episkopalne Duszpasterstwa ds. Migrac – blisko 80 mln dolarów.

Analiza zwraca uwagę także na udział środków rządowych w całkowitych przychodach USCCB. Z audytowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 wynika, że Konferencja otrzymała 180,4 mln dolarów z kontraktów i dotacji rządowych, co stanowiło 81,8 proc. jej przychodów. Środki te obejmowały nie tylko program Preferred Communities, lecz także inne inicjatywy dotyczące uchodźców, małoletnich cudzoziemców bez opieki i pomocy migrantom.

Znaczna część tej działalności jest prowadzona przez Służby ds. Migracji i Uchodźców (MRS). Według analizy w 2024 r. dział ten odpowiadał za około 13,4 mln z 36,6 mln dolarów wydanych przez USCCB na wynagrodzenia, podatki i świadczenia pracownicze.

Krytykowali Trumpa, teraz korzystają ze środków

Effort wskazuje również na wysoki udział finansowania rządowego w budżetach innych organizacji. Global Refuge zadeklarowała w 2024 r. 303,6 mln dolarów przychodów, z czego 291,9 mln pochodziło od rządu. Z kolei Church World Service odnotowała 282,9 mln dolarów przychodów, w tym 251,4 mln dolarów ze środków rządowych.

Autorzy analizy zwracają uwagę, że wiele organizacji korzystających z federalnych funduszy jednocześnie krytykowało politykę imigracyjną administracji Donalda Trumpa, w tym działania dotyczące deportacji, bezpieczeństwa granic i ograniczenia programów przesiedlania uchodźców.

Według Effort około 1,02 mld dolarów dotacji w ramach programu Preferred Communities ma wygasnąć w 2026 r. Nie jest jeszcze jasne, które z tych programów administracja Trumpa zdecyduje się utrzymać lub przedłużyć. Analiza stawia w związku z tym pytanie o wpływ finansowania federalnego na strukturę ekonomiczną organizacji zaangażowanych w pomoc migrantom i uchodźcom.

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